Источник материала: Аргументы и факты

Справедливо и удобно

Предлагаемый проект «дорожного сбора» несправедлив и антисоциален по отношению к неработающим пенсионерам. 12,5 руб., которые предлагают платить раз в месяц, для нас - немалые деньги. Тем более если выезжаешь всего 1-2 раза. Я знаю, что многие пенсионеры за год «наезжают» порядка 1200-1300 км. В основном это поездки в поликлинику и аптеку. Выходит, я должен платить столько же, сколько и те, кто «наезжает» 50-100 тыс. км в год.

Очень хочется, чтобы законодатели нас услышали! Прошу учесть мнение автовладельцев, особенно пенсионеров, которых и так «наказали» лишением немногочисленных льгот и конфискацией денег со счетов сберкасс. Предлагаю ввести, как в некоторых странах, разовый, на день, абонемент. Или включить сбор в стоимость топлива. Это будет справедливо и удобно и для государства, и для автовладельцев. Для государства - потому что оно сэкономит на дорогостоящих приборах, штате чиновников, судебных исполнителях.

В. А. Бондаренко, Гродно