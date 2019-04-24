Ваши документы? Что не имеют права требовать при приеме на работу

Источник материала: Аргументы и факты

- Предусмотрен перечень документов, которые предъявляет соискатель при заключении трудового договора. Согласно ст. 26 Трудового кодекса (ТК) наниматель обязан потребовать, а работник - предъявить документ, удостоверяющий личность, документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на воинскую службу), трудовую книжку, за исключением впервые поступающего на работу и совместителей, - рассказала в интервью «АиФ» Елена КОРНУШЕНКО, адвокат адвокатского бюро «Сысуев, Бондарь, Храпуцкий СБХ». - Также потребуется документ об образовании или обучении, подтверждающий наличие права на выполнение работы.

Согласно Кодексу Республики Беларусь об образовании документы об обучении - это свидетельства о:

специальном образовании;

стажировке руководящих работников и специалистов;

присвоении квалификационного разряда (класса, категории) по профессии;

окончании факультета довузовской подготовки, подготовительного отделения, подготовительных курсов;

дополнительном образовании детей и молодежи.

- Также сюда относятся удостоверение о специальной подготовке и справка об обучении. Если же работник приходит оформляться на работу в счет брони, он предъявляет направление, инвалид - индивидуальную программу реабилитации инвалида. Предъявляются также, согласно ст. 26 ТК, декларация о доходах и имуществе, страховое свидетельство, медсправка о состоянии здоровья и другие документы о подтверждении иных обстоятельств, имеющих отношение к работе, если их предъявление предусмотрено законодательными актами.

В частности, дополнительные документы обязаны представить несовершеннолетние, госслужащие, иностранцы, обязанные лица и др. Наниматели при приеме на работу выпускников госучреждений образования в течение 2 лет после получения высшего или среднего специального образования и одного года после получения профессионально-технического образования должны потребовать свидетельство о направлении на работу или справку о самостоятельном трудоустройстве. В противном случае прием на работу не допускается.

- Наниматель также вправе запрашивать характеристику с предыдущего места работы. Она выдается в течение пяти календарных дней со дня получения соответствующего запроса.

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Принести на «флешке»?

- В какой форме представляются документы, например, только ли в бумажной?

- Как видим из положений ТК, на форме представления документов при приеме на работу акцент не делается. Действующий ТК принят в 1999 году. Тогда, само собой, предполагалось, что потенциальный работник принесёт документы в бумажном виде. Оговорок о вариантах форм не было. Однако затем ситуация изменилась. Сейчас можно представить документ в пластиковом виде. Это не противоречит законодательству.

- Можно ли при трудоустройстве взять и другие документы, кроме перечисленых?

- Да, например, можно показать рекомендательное письмо и другие документы, характеризующие работника как профессионала. Подчеркну: требовать при заключении трудового договора документы, не предусмотренные законодательством, запрещено.