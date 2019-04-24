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Польша прекратила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»

25.04.2019 14:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Польши. Польша прекратила прокачку российской нефти по нефтепроводу «Дружба» из-за ее низкого качества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сообщению местного оператора, ни один из нефтеперерабатывающих заводов в Германии и Польше не может принимать подобное топливо. Ранее экспорт российской нефти приостановили и в нашей стране.

Польша прекратила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»

Ядовитое российское сырье обернулось для белорусов большими проблемами. Однако россияне по-прежнему не спешат помогать в ее решении. Причем факт поставки некачественного сырья «Транснефть» признает.

Для оценки ущерба Беларусь уже привлекла независимых экспертов. Но и без этого очевидно – потери окажутся существенными: счет может идти на сотни миллионов долларов.

«Риски и издержки достаточно большие». Эксперт о потерях Беларуси из-за некачественной российской нефти

Стала известна позиция «Транснефти» по вопросу поставки в Беларусь некачественной нефти

Польша прекратила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»
 
 
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Новости Польши. Польша прекратила прокачку российской нефти по нефтепроводу «Дружба» из-за ее низкого качества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По...
 
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