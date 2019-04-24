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Шавкат Мирзиёев – Александру Лукашенко: «У нас очень много, в чём мы друг друга дополняем»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в развитии связей с Узбекистаном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 25 апреля шла речь на встрече Александра Лукашенко с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Шавкат Мирзиёев, президент Узбекистана:
Напомним, Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Китае. Президент Беларуси наряду с другими мировыми лидерами участвует во II Форуме международного сотрудничества «Пояс и путь». Его участники обсуждают экономические и инвестиционные перспективы этого глобального проекта. Наш Президент озвучит на форуме предложения белорусской стороны по развитию Шелкового пути.
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Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в развитии связей с Узбекистаном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 25 апреля шла речь на встрече...
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