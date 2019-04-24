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«В обстановке мира». Игорь Марзалюк рассказал о новом ток-шоу на телеканале СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Полярные экспертные мнения, неизвестные факты и жесткая аргументация. Телеканал СТВ запускает новое
Съемки проекта проходили в легендарном Мирском замке – немом свидетеле расцвета белорусской государственности XVII века, а ведущим шоу стал историк и депутат Игорь Марзалюк.
В первом выпуске он и его гости за круглым историческим столом обсудят политизированную тему памяти трагедии Куропат, напряженных отношений с послом России в нашей стране и главные посылы обращения Президента к белорусскому народу.
Еженедельно Игорь Марзалюк будет делиться своим мнением даже с теми гостями и зрителями, которые его не разделяют – ведь, как известно, истина рождается в споре. Главное, чтобы беседа проходила «В обстановке мира».
Игорь Марзалюк, ведущий общественно-политического ток-шоу «В обстановке мира»:
Когда мы какие-то вещи делаем только для того, чтобы умножить ненависть, посеять ненависть внутри нашего дома и поджечь его изнутри – это совершенно другое.
Итак, присоединяйтесь к разговору «В обстановке мира» у своих экранов. Премьера нового общественно-политического ток-шоу – сегодня, 25 апреля в 20.30 сразу после информационного канала СТВ.
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Новости Беларуси. Полярные экспертные мнения, неизвестные факты и жесткая аргументация. Телеканал СТВ запускает новое ток-шоу, сообщили в программе Новости «24...
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