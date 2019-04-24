РФ, Беларусь и Польша в пятницу обсудят проблему качества нефти в нефтепроводе Дружба – Козак

Источник материала: Интерфакс

Россия, Беларусь и Польша в пятницу проведут трёхсторонние переговоры о качестве российской нефти в нефтепроводе "Дружба", которая идет транзитом через Беларусь в Европу, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"Мы совместно сейчас решаем (что делать - ИФ), завтра будут трёхсторонние переговоры с участием Польши. Мы принимаем оперативные меры", - сказал Д.Козак.

Он отметил, что из России качественная нефть должна поступить по трубе в Беларусь уже в понедельник.

"В настоящее время на территории РФ значительная часть этой нефти, которая низкого качества, откачена в емкости на территории РФ, и 29 апреля, уже в понедельник, чистая, качественная нефть будет на границе с Беларусью", - подчеркнул вице-премьер.

По его словам, в ходе трёхсторонних переговоров планируется обсудить возможность частичной откачки некачественной нефти на территории Беларуси и Польши.

Д.Козак также сообщил, что Беларусь пока не ставила вопрос о денежной компенсации за поставки некачественной нефти. "Вопрос о компенсации пока не ставился, ставился вопрос о необходимости увеличить индикативные балансы по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок, идет обсуждение", - сказал он.

"Мы с этим сейчас разбираемся, насколько они пострадали, и насколько мы должны увеличить, и по какой цене поставки моторного топлива на белорусский рынок", - подчеркнул вице-премьер.

Концерн "Белнефтехим" поздно вечером 19 апреля заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу "Гомельтранснефть Дружба" нефти Urals превышает "в десятки раз предельные значения по стандарту".

В связи с этим оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская область) и ОАО "Нафтан" (Витебская область) сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки.

23 апреля Беларусь вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.

В тот же день Беларусь провела в Москве переговоры по ситуации вокруг поставок российской нефти. Результаты переговоров стороны не комментируют.

Поздно вечером 24 апреля "Гомельтранснефть Дружба" остановило транзит "грязной" российской нефти в Европу после уведомления оператора польского участка "Дружбы" PERN о том, что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями. В 22:00 по варшавскому времени они приостановили отбор, то есть прекратили транспортировку нефти в Польшу в пункте "Адамово" на неопределенный срок.

По информации главного инженера ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрея Вериго, "на западе нефтепровод от Мозыря в западную сторону полностью остановлен, задвижки закрыты".

"Сохраняется поставка нефти по другой ветке в объемах, необходимых для транзита в направлении Украины, это около 40 тыс. тонн в сутки", - добавил он.