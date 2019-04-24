Источник материала: Интерфакс

Рекомендации для населения по профилактике заболеваний в условиях загрязненного воздуха дал Минздрав Беларуси.

"При неблагоприятных метеусловиях для рассеивания загрязняющих веществ особое внимание должно уделяться профилактическим мероприятиям", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По возможности медики советуют избегать длительного нахождения на воздухе, особенно в утренние часы, по возможности держать окна закрытыми. Лучше использовать в быту и на рабочих местах системы кондиционирования и очистки воздуха.

Также стоит проводить влажную уборку в жилых помещениях и на рабочих местах; полезно также поставить в жилых и рабочих помещениях емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха.

Медики также рекомендуют максимально ограничить, а лучше исключить курение, избегать употребления алкогольных напитков, так как это провоцирует развитие острых и хронических заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Взрослым в условиях загрязняющих веществ метеоусловий стоит увеличить потребление жидкости, а также исключить из питания жирную пищу. Легче будет перенести неблагоприятный период, если в это время употреблять легкоусвояемую, богатую витаминами и минеральными веществами пищу, отдавать предпочтение овощам и фруктам.

Владельцам автотранспортных средств по возможности советуют отказаться от вождения и воспользоваться общественным транспортом.

Не стоит в данный период сжигать листву и мусор на территориях частных домовладений и проводить работы, которые могут привести к повышенному пылеобразованию.

Людям, которые страдают легочными, сердечными, аллергическими заболеваниями, необходимо внимательнее отнестись к своему здоровью: иметь при себе лекарственные препараты, рекомендованные лечащим врачом.

В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля и пр.) необходимо обратиться к врачу.