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Сразу три страны отказались от некачественной нефти России

25.04.2019 15:38 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Германия не будет импортировать российскую нефть по магистральному трубопроводу «Дружба», пишет Reuters. Причина: низкое качество, что вызвало резкий кризис. Вместе с ней импорт приостановила и Чехия.

Из-за того, что прием российской нефти по трубопроводу «Дружба» прекращен, польские нефтеперерабатывающие заводы (PKN Orlen и Grupa Lotos) и немецкие заводы (otal, Shell, Eni и Роснефть) могут работать только на тех запасах нефти, которые есть на данный момент. Параллельно с этим западные покупатели, вполне вероятно, направят судебные иски в адрес российских поставщиков. А они, в свою очередь, потребуют компенсации у российской монополии «Транснефть».

Есть информация, что Чехия также прекратила закупки российской нефти. А со вчерашнего дня и Польша, передает пресс-служба «Гомельтранснефти». Последняя отказалась принимать нефть с показателями, которые по содержанию хлоридов превышают норму в 30 раз. Польская сторона посчитала, что это может вызвать «серьезную промышленную аварию».

Хронология

Как пишет TUT.by, 19 апреля, в пятницу, «Белнефтехим» заявил, что российская нефть сорта Urals буквально за несколько дней резко ухудшилась в качестве. «Транснефть» это потвердела и выразила надежды, что вскоре ситуация улучшится – к понедельнику-вторнику.

Уже 22 апреля, в понедельник, на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе обнаружили ту же проблему, причем констатировали, что российское сырье привело к поломке оборудования. А оно стоило немалых денег.

23 апреля, во вторник, Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. Тем временем, как утверждал «Белнефтехим», некачественная нефть сорта Urals начала поступать в Европу и Украину.

24 апреля, в среду, на «Нафтане» положение слегка выровнялось: там началась прокачка нефти, которая соответствует технологическим стандартам. Правда, только по сниженной загрузке, – нагрузка мощностей снизилась наполовину. На Мозырском НПЗ положение дел осталось прежним.

В России эксперты придерживаются мнения, что Беларусь драматизирует и «выкачивает» деньги из Москвы. Они оценили объем злосчастной нефти в 300 тысяч тонн. При цене на нефть марки Urals в 71,86 доллара за баррель стоимость такого количества оценивается до 158 миллионов долларов. Это разительно отличается от подсчетов Беларуси: она настаивает на одном миллионе тонн. 

 
 
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Германия не будет импортировать российскую нефть по магистральному трубопроводу «Дружба», пишет Reuters. Причина: низкое качество, что вызвало резкий кризис. Вместе с...
 
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