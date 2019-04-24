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Картину Марка Шагала выставят на аукционе в Нью-Йорке за $2 млн

25.04.2019 15:44 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Картину Марка Шагала выставят на аукционе в Нью-Йорке за млн
БЕЛТА


Произведение Марка Шагала будет выставлено в Нью-Йорке за $2 млн, "Крестьянки" Малевича - за один миллион.

В павильоне "Руина" Музея архитектуры имени Щусева в Москве открылась выставка шедевров, которые скоро продадут на аукционах Sotheby's. На вернисаже представлены работы Малевича, Айвазовского, Ларионова, Шагала, Шишкина, Вейсберга и других художников.

Самые дорогие полотна - пейзаж Уильяма Тернера, который планируют продать на аукционе в Лондоне примерно за шесть млн фунтов стерлингов, и жанровая работа Питера Брейгеля Младшего - около двух млн.

Торги состоятся в ближайшие три месяца. Это подогревает интерес к полотнам.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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Произведение Шагала будет выставлено в Нью-Йорке за $2 млн, "Крестьянки" Малевича - за один миллион.
 
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