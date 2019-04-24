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Новейшие разработки молодых учёных представили на выставке «Молодая академия – IT страна» в Академии наук Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Приложение для людей, вынужденных передвигаться на инвалидных колясках, выпустят ко II Европейским играм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это мобильный навигатор, который будет отражать наиболее удобные и оптимальные маршруты с учетом безбарьерной среды и низкопольного транспорта.
Работа ведется совместно с Министерством транспорта, которое предоставляет информацию о маршрутах и расписании «удобных» рейсов.
Юлия Стефняк, разработчик мобильного приложения:
С новейшими разработками молодых ученых можно ознакомиться в Академии наук. Здесь развернулась выставка «Молодая академия – IT страна». На ней представлены возможности информационных технологий для сельского хозяйства, биологии, медицины, автомобилестроения.
Андрей Иванец, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси:
Эта работа стоит у истоков создания искусственного интеллекта для того, чтобы мы сегодня не только поняли, как работает и устроен наш мозг, но и для того, чтобы мы смогли создать уже в последующем и нейронные сети.
Достижениями Академии наук сегодня успешно пользуются и за рубежом. Экспорт товаров и услуг в 2018 году превысил 56 миллионов долларов. Такую цифру озвучили на ежегодной сессии Общего собрания.
Фото. Выставка «Молодая академия – IT страна» в Академии наук Беларуси
Фото. Выставка «Молодая академия – IT страна» в Академии наук Беларуси
Фото. Выставка «Молодая академия – IT страна» в Академии наук Беларуси
Фото. Выставка «Молодая академия – IT страна» в Академии наук Беларуси
Фото. Выставка «Молодая академия – IT страна» в Академии наук Беларуси
Фото. Выставка «Молодая академия – IT страна» в Академии наук Беларуси
Фото. Выставка «Молодая академия – IT страна» в Академии наук Беларуси
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Новейшие разработки молодых учёных представили на выставке «Молодая академия – IT страна» в Академии наук Беларуси
Новости Беларуси. Приложение для людей, вынужденных передвигаться на инвалидных колясках, выпустят ко II Европейским играм, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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