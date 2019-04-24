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«За этой семьей приятно наблюдать». Орбакайте показала редкое фото с мамой, дочкой и супругом
Источник материала: СТВ
Новости России. Кристина Орбакайте показала редкое фото с мамой, дочкой и супругом.
Снимок певица разместила на своей странице в Instagram.
На нем 7-летнюю Клавдию обнимают бабушка Алла Пугачева, мама и папа.
Кристина Орбакайте опубликовала послесловие ко дню рождения Примадонны, который она отпраздновала 15 апреля.
Кристина Орбакайте:
Поклонники отметили, что за этой семьей приятно наблюдать.
Алла Пугачева
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Новости России. Кристина Орбакайте показала редкое фото с мамой, дочкой и супругом. Снимок певица разместила на своей странице в Instagram. На нем 7-летнюю Клавдию...
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