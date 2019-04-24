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«За этой семьей приятно наблюдать». Орбакайте показала редкое фото с мамой, дочкой и супругом

25.04.2019 15:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Кристина Орбакайте показала редкое фото с мамой, дочкой и супругом.  

Снимок певица разместила на своей странице в  Instagram.  

На нем 7-летнюю Клавдию обнимают бабушка Алла Пугачева, мама и папа.  

«За этой семьей приятно наблюдать». Орбакайте показала редкое фото с мамой, дочкой и супругом
Фото: instagram.com/orbakaite_k  

Кристина Орбакайте опубликовала послесловие ко дню рождения Примадонны, который она отпраздновала 15 апреля.  

Кристина Орбакайте:  
Ну вот, вроде бы и прошёл этот Праздник Женщины, которая поёт, но не проходят те чувства, которыми были наполнены наши сердца! Это волнение, нервы, радость, гордость, любовь, постоянное желание то плакать, то смеяться вместе с Ней! Конечно, всё уже высказано сполна – Победа! Ну, а теперь будем надеяться, что это не P.S.  

Поклонники отметили, что за этой семьей приятно наблюдать.  

Алла Пугачева отметила 70-летие большим сольным концертом, который Примадонна дала впервые за 10 лет. Поддержать певицу вышли на сцену все ее дети и внуки.  

Все дети и внуки Аллы Пугачёвой на одном фото (смотрите здесь).   
 
 
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Новости России. Кристина Орбакайте показала редкое фото с мамой, дочкой и супругом.   Снимок певица разместила на своей странице в  Instagram.   На нем 7-летнюю Клавдию...
 
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