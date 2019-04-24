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Подробности резонансных дел раскрыли на конференции по уголовной политике и досудебному производству в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Подробности нескольких резонансных дел стали известны 25 апреля в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь открылась Международная конференция по уголовной политике и досудебному производству.
Как сообщили перед началом форума в Следственном комитете нашей страны, на заключительной стадии находится расследование
Алексей Волков, первый заместитель председателя Следственного комитета Беларуси:
Минский форум собрал правоохранителей и ученых из Беларуси, Литвы, России и Франции. На протяжении двух дней эксперты обсудят вопросы уголовного права, процесса и криминалистики. В центре внимания также нормотворческие инициативы Следственного комитета нашей страны в сфере досудебного уголовного производства.
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Подробности резонансных дел раскрыли на конференции по уголовной политике и досудебному производству в Минске
Новости Беларуси. Подробности нескольких резонансных дел стали известны 25 апреля в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь открылась...
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