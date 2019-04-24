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Во Владивостоке завершился саммит России и КНДР: что обсуждали Путин и Ким Чен Ын

25.04.2019 14:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Саммит Россия – КНДР завершился во Владивостоке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча глав государств продлилась три с половиной часа, из которых почти два Владимир Путин и Ким Чен Ын общались тет-а-тет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Владивостоке завершился саммит России и КНДР: что обсуждали Путин и Ким Чен Ын

В ходе переговоров лидеры России и КНДР обсудили темы двусторонних отношений, перспективы развития сотрудничества, а также обстановку на Корейском полуострове.

Отметим, это первый визит Ким Чен Ына в Россию, а также его первая зарубежная поездка после переизбрания на пост председателя госсовета КНДР. После саммита главу Северной Кореи ожидает культурная программа. Во Владивостоке он пробудет до вечера 26 апреля.

Путин и Ким Чен Ын обсуждают ситуацию на Корейском полуострове на саммите во Владивостоке

Во Владивостоке завершился саммит России и КНДР: что обсуждали Путин и Ким Чен Ын
 
 
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Саммит Россия – КНДР завершился во Владивостоке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча глав государств продлилась три с половиной часа, из которых...
 
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