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В Полоцком районе опрокинулся Hyundai. Пострадала женщина
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Полоцком районе в результате аварии перевернулся автомобиль.
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Пассажирка автомобиля – 60-летняя супруга водителя – получила телесные повреждения и была госпитализирована.
По факту аварии проводится проверка.
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Новости Беларуси. В Полоцком районе в результате аварии перевернулся автомобиль. По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, ДТП случилось днем 24 апреля...
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