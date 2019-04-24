В Полоцком районе опрокинулся Hyundai. Пострадала женщина

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Полоцком районе в результате аварии перевернулся автомобиль.

По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, ДТП случилось днем 24 апреля около д. Охотница. За рулем автомобиля Hyundai находился 64-летний водитель. Он на закруглении дороги не справился с управлением и съехал в кювет, где транспортное средство опрокинулось.



Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома

Пассажирка автомобиля – 60-летняя супруга водителя – получила телесные повреждения и была госпитализирована.

По факту аварии проводится проверка.