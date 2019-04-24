«Беллесбумпром» значительно увеличил экспорт продукции в Китай

Источник материала: Ежедневник





В первом квартале текущего года предприятиями концерна на рынок Китая поставлено продукции на 12,1 млн долларов, что значительно превышает уровень экспорта за аналогичный период прошлого года.

Как сообщила пресс-служба концерна, за аналогичный период прошлого года в Китай было экспортировано продукции всего на 246,6 тыс. долларов. При этом 2018 год для предприятий концерна стал годом активного освоения рынка Китая.

Объемы отгрузок прирастали с каждым кварталом и, достигли своего наибольшего роста к концу года. В итоге за прошедший год в Китай было поставлено продукции на 14,7 млн долларов, что в пять раз превысило уровень 2017 года. Основу экспорта составила беленая сульфатная целлюлоза производства ОАО «Светлогорский ЦКК». Кроме того, в Китай поставлялись пиломатериалы, бумага, картон и фанера.

В ноябре 2018 года продукция предприятий концерна была представлена на Первой китайской международной выставке импортных товаров и услуг China International Import Expo в Шанхае. В рамках этой выставки были подписаны контракты с китайскими компаниями на поставку новых партий продукции предприятий.

Таким образом, сотрудничество между предприятиями концерна «Беллесбумпром» и китайскими партнерами динамично развивается и набирает обороты. Рассматривается экспорт широкого ассортимента целлюлозно-бумажной продукции. Это не только сульфатная беленая целлюлоза, но и изделия из нее, а также различные виды бумаги, картона, тара, упаковка и продукция деревообработки.