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«Беллесбумпром» значительно увеличил экспорт продукции в Китай

25.04.2019 15:54 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

«Беллесбумпром» значительно увеличил экспорт продукции в Китай

В первом квартале текущего года предприятиями концерна на рынок Китая поставлено продукции на 12,1 млн долларов, что значительно превышает уровень экспорта за аналогичный период прошлого года.

Как сообщила пресс-служба концерна, за аналогичный период прошлого года в Китай было экспортировано продукции всего на 246,6 тыс. долларов. При этом 2018 год для предприятий концерна стал годом активного освоения рынка Китая.

Объемы отгрузок прирастали с каждым кварталом и, достигли своего наибольшего роста к концу года. В итоге за прошедший год в Китай было поставлено продукции на 14,7 млн долларов, что в пять раз превысило уровень 2017 года. Основу экспорта составила беленая сульфатная целлюлоза производства ОАО «Светлогорский ЦКК». Кроме того, в Китай поставлялись пиломатериалы, бумага, картон и фанера.

В ноябре 2018 года продукция предприятий концерна была представлена на Первой китайской международной выставке импортных товаров и услуг China International Import Expo в Шанхае. В рамках этой выставки были подписаны контракты с китайскими компаниями на поставку новых партий продукции предприятий.

Таким образом, сотрудничество между предприятиями концерна «Беллесбумпром» и китайскими партнерами динамично развивается и набирает обороты. Рассматривается экспорт широкого ассортимента целлюлозно-бумажной продукции. Это не только  сульфатная беленая целлюлоза, но и изделия из нее, а также различные виды бумаги, картона, тара, упаковка и продукция деревообработки.

 
 
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В первом квартале текущего года предприятиями концерна на рынок Китая поставлено продукции на 12,1 млн долларов, что значительно превышает уровень экспорта за...
 
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