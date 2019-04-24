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Белорусские хоккеисты сыграют против России в ¼ финала юниорского ЧМ. Онлайн матча
Источник материала: Tut.by
Юниорская сборная Беларуси по хоккею сыграет сегодня в четвертьфинале юниорcкого чемпионата мира против команды России
Напомним, что на групповом этапе белорусы сначала обыграли чехов (4:3) и финнов (4:3), а затем уступили Канаде (1:11) и Швейцарии (4:5 ОТ). Это позволило подопечным Евгения Есаулова занять второе место в группе.
Что касается россиян, то они также одержали на групповом этапе две победы, одолев Словакию (6:3) и Латвию (5:1). Завершили первый раунд наши сегодняшние соперники поражениями от США (3:6) и Швеции (0:3).
Победитель этого поединка сыграет в полуфинале против США или Финляндии.
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Юниорская сборная Беларуси по хоккею сыграет сегодня в четвертьфинале юниорcкого чемпионата мира против команды России
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