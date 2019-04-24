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Новым постоянным представителем ПРООН в Беларуси стала Соловьева

25.04.2019 15:51 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Экс-глава подразделения общественных коммуникаций Программы добровольцев ООН Александра Соловьева вступила в должность нового постоянного представителя Программы развития ООН (ПРООН) в Беларуси.

"В новой роли Александра Соловьева укрепит стратегическое взаимодействие ПРООН и Республики Беларусь в условиях реформы системы развития ООН и будет способствовать достижению страной Целей устойчивого развития в рамках национальных стратегий и приоритетов", - говорится в сообщении пресс-службы ПРООН в Беларуси.

В ДООН А.Соловьева отвечала за продвижение инновационных добровольческих решений для достижения Повестки 2030. "Она также возглавляла пять глобальных программ ДООН и региональные офисы в Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, странах Латинской Америки и Карибского бассейна", - отметили в пресс-службе.

Также А.Соловьева отвечала за реализацию и поддержку страновых программ, информационных и проектных инициатив в качестве заместителя Странового директора ПРООН в Индии, программного специалиста по Азиатско-Тихоокеанскому региону, главы офиса Постоянного координатора ООН в Лаосе.

А.Соловьева – гражданка России, имеет степень магистра востоковедения МГУ (Россия) и магистра госуправления Университета Колорадо в Денвере (США).

ПРООН – один из ключевых партнеров Беларуси в сфере реализации проектов международной технической помощи. Сегодня страновой портфель ПРООН в Беларуси насчитывает 13 проектов, отвечающих национальным приоритетам развития и глобальным целям, с общим бюджетом 40,2 млн долларов США.

 
 
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Экс-глава подразделения общественных коммуникаций Программы добровольцев ООН Александра Соловьева вступила в должность нового постоянного представителя...
 
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