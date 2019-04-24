Срок принятия решения по выделению Минску седьмого транша на $200 млн еще не определен - ЕФСР

Источник материала: Интерфакс

Дата проведения заседания Совета ЕФСР, на котором может быть принято решение о предоставлении Минску финального, 7-го транша на $200 млн из стабкредита на $2 млрд, все еще не определена, заявил журналистам в четверг в Конаково в кулуарах конгресса евразийских СМИ исполнительный директор Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Андрей Широков.

"Оценка выполнения условий седьмого транша, проведенная в феврале текущего года, констатировала невыполнение индикативного показателя, предусматривающего внесение правительством Беларуси в Палату представителей Национального собрания страны доработанного проекта закона "О несостоятельности или банкротстве". В конце марта мы получили вышеуказанный законопроект, и, по нашей оценке, он соответствует согласованным принципам", - сказал А.Широков.

"Соответствующее уведомление о выполнении данной меры было направлено руководящим органам ЕФСР. Дата проведения Совета Фонда по рассмотрению вопроса предоставления 7 транша Беларуси еще не определена", - констатировал представитель ЕФСР.

Как сообщалось, Минфин Беларуси рассчитывал на получение в апреле седьмого транша стабкредита ЕФСР. Ранее фонд продлил период доступности средств для Минска до конца первого полугодия.

Беларусь получила шесть из семи траншей финкредита ЕФСР на $2 млрд, решение о предоставлении которого Минску было принято в марте 2016 года. Шестой транш на $200 млн был предоставлен Минску в октябре 2018 года. Реализация мер по седьмому траншу должна была завершиться 1 января 2018 года.