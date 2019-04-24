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Транзит российской нефти через Беларусь в Украину продолжается – Белнефтехим
Источник материала: Интерфакс
Транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" через Беларусь в Украину продолжается, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов журналистам в четверг в Минске.
"В направлении Украины сейчас прокачка нефти продолжается. Мы поддерживаем связь с оператором украинских нефтепроводов", - сказал В.Сизов.
"По мере изменения обстановки, мы будем дополнительно информировать о складывающейся ситуации", - добавил он.
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Транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" через Беларусь в Украину продолжается, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим"...
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