Транзит российской нефти через Беларусь в Украину продолжается – Белнефтехим

Источник материала: Интерфакс

Транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" через Беларусь в Украину продолжается, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов журналистам в четверг в Минске.

"В направлении Украины сейчас прокачка нефти продолжается. Мы поддерживаем связь с оператором украинских нефтепроводов", - сказал В.Сизов.

"По мере изменения обстановки, мы будем дополнительно информировать о складывающейся ситуации", - добавил он.