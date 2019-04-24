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Транзит российской нефти через Беларусь в Украину продолжается – Белнефтехим

25.04.2019 15:03 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" через Беларусь в Украину продолжается, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов журналистам в четверг в Минске.

"В направлении Украины сейчас прокачка нефти продолжается. Мы поддерживаем связь с оператором украинских нефтепроводов", - сказал В.Сизов.

"По мере изменения обстановки, мы будем дополнительно информировать о складывающейся ситуации", - добавил он.

 
Теги: Минск
 
 
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Транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" через Беларусь в Украину продолжается, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим"...
 
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