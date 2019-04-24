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Пилотка с орнаментом. Смотрите, как украшают Минск к 9 мая

25.04.2019 16:18 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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9 мая почти через две недели, но Минск украшают уже сейчас. К празднику на улицах вовсю устанавливают декорации, сообщает «Минск-Новости».

Первым делом добрались до площади Независимости. Вдоль проспекта поставили с медальоны с яблоневыми цветами и неизменными надписями, ставшими минчанам уже ментальными татуировками. «Облагородили» здание Мингорисполкома, следующий в списке – педагогический университет и другие площадки.

В официальном аккаунте в Twitter Мингорисполком решил «отчитаться» беларусам и спросить, всем ли нравится благоустройство города. К слову, мнением минчан власти заинтересовались уже постфактум. По этому поводу устроили голосование: 83% пользователей сети поставили галочку напротив варианта «не нравится». В комментариях же беларусы писали, что не хватает плакатов с Марксом и Энгельсом, и предполагали, что дизайнер 1936 года рождения. 

Вы можете оценить беларуские дизайнерские изыски самостоятельно.






 
Теги: Минск
 
 
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9 мая почти через две недели, но Минск украшают уже сейчас. К празднику на улицах вовсю устанавливают декорации, сообщает «Минск-Новости». Первым делом добрались до...
 
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