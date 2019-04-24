Пилотка с орнаментом. Смотрите, как украшают Минск к 9 мая

Источник материала: KYKY

9 мая почти через две недели, но Минск украшают уже сейчас. К празднику на улицах вовсю устанавливают декорации, сообщает «Минск-Новости».



Первым делом добрались до площади Независимости. Вдоль проспекта поставили с медальоны с яблоневыми цветами и неизменными надписями, ставшими минчанам уже ментальными татуировками. «Облагородили» здание Мингорисполкома, следующий в списке – педагогический университет и другие площадки.



В официальном аккаунте в Twitter Мингорисполком решил «отчитаться» беларусам и спросить, всем ли нравится благоустройство города. К слову, мнением минчан власти заинтересовались уже постфактум. По этому поводу устроили голосование: 83% пользователей сети поставили галочку напротив варианта «не нравится». В комментариях же беларусы писали, что не хватает плакатов с Марксом и Энгельсом, и предполагали, что дизайнер 1936 года рождения.



Вы можете оценить беларуские дизайнерские изыски самостоятельно.













