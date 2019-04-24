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Пилотка с орнаментом. Смотрите, как украшают Минск к 9 мая
Источник материала: KYKY>
9 мая почти через две недели, но Минск украшают уже сейчас. К празднику на улицах вовсю устанавливают декорации,
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9 мая почти через две недели, но Минск украшают уже сейчас. К празднику на улицах вовсю устанавливают декорации, сообщает «Минск-Новости». Первым делом добрались до...
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