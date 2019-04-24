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Президент Беларуси о форуме «Пояс и путь» в Китае: «Мы подпишем свыше 20 совместных договоров и соглашений»

25.04.2019 17:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как будут развиваться двусторонние отношения, Александр Лукашенко более детально обсудил с заместителем председателя КНР Ван Цишанем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Китайский политик отметил, что две страны связывают железные узы. А визиты на таком высоком уровне еще больше их укрепляют.

В свою очередь, глава нашего государства подвел итоги переговоров с Си Цзиньпином.

Президент Беларуси о форуме «Пояс и путь» в Китае: «Мы подпишем свыше 20 совместных договоров и соглашений»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Спасибо вам, дорогой вице-президент, за эти добрые и теплые слова в мой адрес. Я вспоминаю нашу встречу в Беларуси и я очень рад, что благодаря нашему общему другу – Си Цзиньпину – нам удалось познакомиться.

Мы только что говорили по многим вопросам. Несмотря на то что эта встреча больше протокольная, нам удалось не просто обозначить главные направления нашего сотрудничества, но и подписать ряд межгосударственных документов. А всего за время моего визита пусть даже на общую конференцию «Пояс и путь» мы подпишем свыше 20 совместных договоров и соглашений.

Александр Лукашенко: «Китай всегда может рассчитывать на нашу поддержку в любой сфере»

Президент Беларуси о форуме «Пояс и путь» в Китае: «Мы подпишем свыше 20 совместных договоров и соглашений»

Напомним, Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Китае. Президент Беларуси наряду с другими мировыми лидерами участвует во втором форуме международного сотрудничества «Пояс и путь». Его участники обсуждают экономические и инвестиционные перспективы этого глобального проекта. Наш Президент озвучит на форуме предложения белорусской стороны по развитию Шелкового пути.

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Президент Беларуси о форуме «Пояс и путь» в Китае: «Мы подпишем свыше 20 совместных договоров и соглашений»
 
Теги: знакомства
 
 
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Новости Беларуси. Как будут развиваться двусторонние отношения, Александр Лукашенко более детально обсудил с заместителем председателя КНР Ван Цишанем, сообщили...
 
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