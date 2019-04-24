Безбарьерная среда. В Слуцке начали исправлять тротуары с крутым подъёмом

Источник материала: Слуцк Город





Неоднократно случчане в нашей группе Вконтакте высказывались о высоких бордюрах на пешеходных переходах. Отмечалось, что это доставляет неудобства старикам, родителям с колясками и инвалидам.

Против высоких тротуаров часто высказываются и велосипедисты, хотя, согласно ПДД, они обязаны спешиваться для пересечения проезжей части.

Дело сдвинулось с мёртвой точки. Сегодня работники ЖКХ начали перекладывать плитку перед пешеходным переходом у Городского молодёжного центра.





К вечеру стало понятно: там действительно будет пологий съезд с тротуара.



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