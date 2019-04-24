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Безбарьерная среда. В Слуцке начали исправлять тротуары с крутым подъёмом

25.04.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Безбарьерная среда. В Слуцке начали исправлять тротуары с крутым подъёмом

Неоднократно случчане в нашей группе Вконтакте высказывались о высоких бордюрах на пешеходных переходах. Отмечалось, что это доставляет неудобства старикам, родителям с колясками и инвалидам.

Против высоких тротуаров часто высказываются и велосипедисты, хотя, согласно ПДД, они обязаны спешиваться для пересечения проезжей части.

Дело сдвинулось с мёртвой точки. Сегодня работники ЖКХ начали перекладывать плитку перед пешеходным переходом у Городского молодёжного центра.

Безбарьерная среда. В Слуцке начали исправлять тротуары с крутым подъёмом

К вечеру стало понятно: там действительно будет пологий съезд с тротуара.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Неоднократно случчане в нашей группе Вконтакте высказывались о высоких бордюрах на пешеходных переходах. Отмечалось, что это доставляет неудобства старикам,...
 
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