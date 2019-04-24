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В двух районах Минска прошла финансовая акция для школьников

25.04.2019 18:07 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

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В двух районах Минска прошла финансовая акция для школьников

Акция собрала более 500 школьников в обоих районах и прошла в праздничной атмосфере. Суть проводимой акции заключается в том, чтобы пояснить ребятам базовые правила использования банковских платежных карточек. Акцент организаторы делают на безопасном использовании карточек. Прошедшее мероприятие для ребят получилось не просто познавательным и интересным, но еще и очень эмоциональным. Участники узнали много новой и полезной информации о платежной системе БЕЛКАРТ, особенностях развития финансовой системы в мире и в Республике Беларусь, а также смогли проверить свои знания в ходе увлекательной викторины, каждый победитель которой получил сладкий комплимент от БЕЛКАРТ.

Торжественным моментом для школьников Фрунзенского района стало получение своих первых трудовых книжек и первой зарплаты на карточки БЕЛКАРТ.

В двух районах Минска прошла финансовая акция для школьников

 
Теги: Минск
 
 
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Платежная система БЕЛКАРТ организовала большой праздник в двух районах города Минска, приуроченных к республиканской программе повышения финансовой грамотности...
 
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