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Минска прошла финансовая акция для школьников" />

В двух районах Минска прошла финансовая акция для школьников

Акция собрала более 500 школьников в обоих районах и прошла в праздничной атмосфере. Суть проводимой акции заключается в том, чтобы пояснить ребятам базовые правила использования банковских платежных карточек. Акцент организаторы делают на безопасном использовании карточек. Прошедшее мероприятие для ребят получилось не просто познавательным и интересным, но еще и очень эмоциональным. Участники узнали много новой и полезной информации о платежной системе БЕЛКАРТ, особенностях развития финансовой системы в мире и в Республике Беларусь, а также смогли проверить свои знания в ходе увлекательной викторины, каждый победитель которой получил сладкий комплимент от БЕЛКАРТ.

Торжественным моментом для школьников Фрунзенского района стало получение своих первых трудовых книжек и первой зарплаты на карточки БЕЛКАРТ.