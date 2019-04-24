Местное хозяйство вывезло 700 тонн навоза к домам сельчан

Источник материала: Навiны Камянеччыны

В д.Заречаны есть проблема, которая плохо пахнет. В буквальном смысле слова. О ней в редакцию «Навін Камянеччыны” сообщили сами жители деревни, но, как водится, назвать себя не пожелали. А жалуются они на огромную кучу навоза, который местное хозяйство складирует почти что сразу за домами сельчан. «Воняет, что дышать невозможно!» – возмущалась звонившая женщина.











23 апреля наш фотокорреспондент заглянул в Заречаны с камерой и убедился: все правда. Огромная куча органики (по оценкам специалистов самого хозяйства, там около 700 тонн) высится в непосредственной близости от хозпостроек сельчан и буквально в паре метров от чьего-то огорода. Запах соответствующий. А затем и жители села, увидевшие человека с фотоаппаратом, подтянулись. Жаловались все хором, но по укоренившейся привычке никто себя не называл, а сфотографироваться согласились лишь «дачники», которые наезжают в деревню от случая к случаю, да и то так, чтобы лица видно не было. Что ни говори, а мы – ну очень осторожные люди.

Нет, мы, конечно, понимаем, что район у нас сельскохозяйственный, и к запаху навоза сельчане привычны. Но не в таких концентрациях же! Да и почему разместили эту кучу так близко к жилым домам, тоже остается под вопросом. Поле-то огромное!

В хозяйстве, вывезшим органику ближе к людям, подтвердили: лежать она там будет до осени.

Не дышите глубоко!

Елена ТРИБУЛЕВА

Фото Виталия ДУЛЕВИЧА