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Озеленение всей Украины

25.04.2019 15:27 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Украинская тема уже поднадоела, но что поделать – там выборы! И выбирают не только для украинцев, но и для всех их соседей. От вменяемости нового украинского «головы» будет зависеть в какой-то мере спокойствие в тех странах, что не отгораживаются от Украины стеной.

Беларусь не отгораживается, и поэтому нам не безразлично, какие флюиды мы будем получать с сопредельных территорий. Под флюидами надо понимать не столько растущий товарооборот между Киевом и Минском, сколько растущее взаимопонимание. А раз так, то мы должны четко понимать, «who is mister Zelenski» – кто вы, мистер Зеленский, триумфатор выборов и новый президент Украины?

Пока что этого не знает даже сам Зеленский! Нет, Владимир знает, кто он такой, помнит, как его зовут, откуда он вышел, но ведь главное – куда он заведет, не правда ли? К тому же, власть на то она и власть, что меняет человека кардинально и моментально. А тот, кто не поменялся, не должен быть президентом.

У соседей

Поговорим пока о тех, кто меняться не обязан – о тех, кто вокруг вновь избранного президента. И начнем с его оппонентов. Украинский блогер Мирослав Олешко, сторонник проигравшего Порошенко, перед выборами опубликовал ряд критических постов о Зеленском. В частности, он упрекал кандидата в том, что его опыта не хватит для успешного президентства. Досталось Зеленскому и за его слова о Степане Бандере. «Зеленский заявил, что Бандера герой лишь части страны. То же самое говорил Янукович. Привело это к сепаратизму и боязни слова «бандеровцы». Вовсе нет, Бандера – герой всей Украины», – говорится в одном из постов Олешко (орфография и пунктуация оригинала). После успеха Зеленского на выборах блогер наряду со словами благодарности в адрес Порошенко написал, что необходимо уважать выбор своих соотечественников.

А как же быть с теми соотечественниками, кто не выбирал Бандеру себе в герои? Или на такой выбор на Украине ни у кого не должно быть права, даже у президента Зеленского? Не будем забывать, что Зеленский по национальности еврей, а Бандера устроил еврейские погромы во Львове и других городах и весях Украины, оказавшихся под пятой таких же ксенофобов – немецких фашистов… Согласитесь, неувязочка получается. И получается также, что с первых шагов принуждают наступить себе на горло не кого-нибудь, а высшее должностное лицо Украины и гаранта ее демократичности!

Тут же с поздравлениями Зеленскому позвонил президент Армении. Чуть поднабравшийся руководящего опыта Никол Пашинян дал избранному президенту Украины советы, как ему выстраивать отношения с Владимиром Путиным. Об этом сам Пашинян рассказал в интервью РБК. Политик считает, что общение будет легким при одном условии:»Если быть прямым, честным, без подвохов, не будет трудно. Просто нужно прямо и честно общаться».

Ну и как тут вести себя Зеленскому? С одной стороны, в интересах той же Украины, которую он скоро возглавит, нужно быть честным, а с другой, несмотря на зов крови необходимо признать в Степане Бандере героя! Ну, что посоветуете, дорогой читатель?

Вот поэтому-то украинская тема и поднадоела – советами тут уже не поможешь. Но один совет я все же дам: Зеленскому нужно выполнить собственное обещание и прогнать из власти всю «старую команду» – только так он сможет сохранить Украину и себя в ней…

Террористический выход

В Шри-Ланке произошел тяжелейший террористический акт. 23 апреля ИГИЛ взяло на себя ответственность за организацию терактов в Коломбо. Его представители заявили, что целью нападений были христиане и граждане стран, входящих в военную коалицию, воевавшую с террористами. Позднее террористическая организация опубликовала имена семи исполнителей взрывов.21 апреля в Шри-Ланке произошло восемь взрывов. По последним данным, погиб 321 человек, более 520 ранены. На следующий день в шри-ланкийской столице – Коломбо – произошел новый взрыв: при разминировании сработала бомба в микроавтобусе, припаркованном у одной из церквей города. Всего за время расследования были арестованы 60 человек, еще несколько десятков разыскиваются. Власти считают, что теракты могли готовиться в течение семи-восьми лет.

Технологии в политике

Открылся интересный факт о влиянии повальной увлеченности американцев гаджетами и навигаторами на самое святое – на их обороноспособность! Исследования готовности армии США показали, что сержанты, прибывающие для обучения, часто не владеют базовыми навыками ориентирования с помощью карты и компаса. Об этом сообщает сайт Military.com. Более 30 процентов военных оказались не способны сдать экзамен по ориентированию на местности. Часть военнослужащих также не обладает необходимой физической подготовкой и достаточными навыками стрельбы. Кроме того, в ходе масштабного исследования эффективности подразделений американских вооруженных сил выяснилось, что младшие командиры сухопутных войск не знают, как расположить своих подчиненных в боевом порядке, и не способны подготовить солдат к зачистке помещения.

Результаты исследования, которое проводила группа по ведению ассиметричной войны (AWG, Assymetric Warfare Group), также показали, что пехотинцам не хватает умений, необходимых для любого вида боевых действий. В целом, гласит отчет, американские вооруженные силы находятся в большей боевой готовности, чем когда-либо, однако нехватка тренировок ослабляет пехотные подразделения и может в долгосрочной перспективе снизить их эффективность.

А теперь внимание! – недостатки планируется исправлять с помощью современных технологий: контракт с Microsoft объемом 480 миллионов долларов обеспечит солдат очками «дополненной реальности», которые позволят изменить подход к тактическим упражнениям.

Представляете себе этих джи-ай в очках 5D? Они точно не видят ничего даже у себя под носом, зато «видят» чего-то там в очках. И ходят, как обкурившиеся подростки… Лично я жду не дождусь, когда же всех американских солдат оденут в такие продвинутые очки. Только в довершение модернизации я бы еще отобрал у них винтовки М-16. От греха  подальше! Они и так-то палят очередями в воображаемых врагов по всему миру, а в очках им даже чьей-то тени не понадобится – лишь бы были пиксели да компьютерная графика покрасивее.

Но все же главный вопрос недели – «Кто вы, мистер Зеленский?!»…

Вадим ЕЛФИМОВ, «НК».

 
 
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Украинская тема уже поднадоела, но что поделать – там выборы! И выбирают не только для украинцев, но и для... Сообщение Озеленение всей Украины появились сначала на...
 
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