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В ЕАЭС будут разработаны новые стандарты на рыбу и рыбную продукцию

25.04.2019 18:00 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В ЕАЭС планируется разработать новые межгосударственные стандарты на рыбу и рыбную продукцию, сообщается в пресс-релизе ЕЭК.

Коллегия ЕЭК утвердила программу подготовки межгосударственных стандартов к техническому регламенту ЕАЭС "О безопасности рыбы и рыбной продукции". В 2019-2022 годах планируется разработать 29 межгосударственных стандартов, в том числе 14 - на основе национальных стандартов России, 6 - на основе национальных стандартов Казахстана и 4 - на основе аттестованных методик. Кроме того, намечено пересмотреть пять межгосударственных стандартов в связи с введением обновленных стандартов ISO.

В частности, будут разработаны стандарты, включающие методы санитарно-паразитологической экспертизы рыбы, моллюсков, ракообразных, земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки.

Ответственным разработчиком 17 стандартов определена Россия, шести – Беларусь, еще шести - Казахстан.

 
 
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В ЕАЭС планируется разработать новые межгосударственные стандарты на рыбу и рыбную продукцию, сообщается в пресс-релизе ЕЭК.
 
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