ЕАБР планирует в 2019 году прибыль на уровне $50 млн, объём новых проектов на $1,1-1,2 млрд

Источник материала: Интерфакс

Евразийский банк развития (ЕАБР) рассчитывает на прибыль в размере около $50 млн в 2019 году против $66,4 млн в 2018 году, сообщил журналистам в четверг в Конаково в кулуарах конгресса евразийских СМИ замглавы ЕАБР Андрей Крайний.

"По итогам 2019 года пока планируется прибыль на уровне $50 млн. Сейчас довольно тяжело дать точные прогнозы. Многое будет зависеть от темпов подписания новых проектов, ситуации на фондовом и валютном рынке", - сказал А.Крайний.

Он добавил, что на показатели прибыли будет оказывать влияние "такой фактор неопределенности, как формирование резервов". Замглавы ЕАБР рассказал, что в 2018 году "ситуация была благоприятной: был восстановлены резервы по кредитам группе компаний "Алютех" в Беларуси, что дополнительно дало банку около $10 млн дохода".

"Какой будет ситуация с этим на конец 2019 года, предсказывать тяжело. Если убрать фактор резервов и прочие разовые факторы, то мы ожидаем, что результат 2019 года у банка будет примерно на уровне 2018 года", - отметил он.

По словам А.Крайнего, по прогнозу "объем подписания новых проектов в 2019 году составит примерно $1,1-1,2 млрд". При этом кредитный портфель ЕАБР вырастет с $2,2 до 2,8-2,9 млрд, "а текущий инвестиционный портфель - сумма кредитного портфеля и внебалансовых обязательств Банка по финансированию проектов - увеличится с $3,4 до $3,8-3,9 млрд", сказал замглавы ЕАБР.

ЕАБР как региональный банк развития создан в 2006 году. В настоящее время участниками банка являются шесть государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Россия.