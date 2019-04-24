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Беларусь получила разрешение на экспорт куриных лапок и рыбы в Китай

25.04.2019 17:19 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Беларусь получила разрешение на экспорт рыбы и куриных лапок в Китай, сообщила агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь министерства сельского хозяйства и продовольствия Зинаида Берещенко.

В среду в Пекине состоялась встреча главы Минсельхозпрода Анатолия Хотько с руководством Главного таможенного управления КНР.

"По итогам проведенных переговоров подписан протокол между министерством сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и Главным таможенным управлением Китая по требованиям карантина и здоровья для кормовых молочных продуктов, предназначенных для экспорта из Беларуси в Китай", - проинформировала З.Берещенко.

"Согласован и утвержден сертификат для экспорта  в Китай рыбной продукции. Кроме того, получено разрешение на экспорт куриных лапок в КНР из ранее аккредитованных птицефабрик (на сегодня их пять – ИФ)", - рассказала пресс-секретарь.

Также открыт доступ на китайский рынок для трех новых предприятий - ОАО "Молочные горки", ПУП "Бобруйскмолоко" и ООО "Несвижский завод детского питания". Еще два предприятия - Копыльский филиал "Слуцкого сыродельного комбината" и ОАО "Молоко" смогут расширить ассортимент поставляемой в Китай продукции.

"Стороны намерены в дальнейшем продолжить конструктивное сотрудничество по расширению перечня белорусской продукции для экспорта в Китай, в том числе жома свекловичного, муки, меда и овощей", - добавила З.Берещенко.

В 2018 году экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания в Китай составил $82,4 млн (в 4,4 раза превысил объем экспорта 2017 года). За январь-февраль 2019 года экспорт составил $9,22 млн (в 3,3 раза больше соответствующего периода 2018 года).

 
 
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Беларусь получила разрешение на экспорт рыбы и куриных лапок в Китай, сообщила агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь министерства сельского хозяйства и...
 
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