ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Точка входа "грязной" нефти в "Дружбу" определена, "автор произведения" понесет ответственность – Козак

25.04.2019 17:03 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Проблему с транзитом нефти через Беларусь по нефтепроводу "Дружба" не нужно политизировать, она техническая и решается, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"Что касается происхождения этих примесей, то в настоящее время точка входа в нефтепровод определена, там работают четыре нефтедобывающих компании, которые поставляют нефть. Работают правоохранительные органы. Ущерб существенный и для наших НПЗ, для наших партнеров, и для самой "Транснефти". Когда будет выявлен автор этого произведения - будут применены меры, (он понесет - ИФ) и соответствующую финансовую ответственность. Вполне возможна и личная ответственность лиц, тех нефтяных компаний, которые это допустили", - сказал Д.Козак.

Он напомнил, что ситуация с ухудшением качества российской нефти будет обсуждаться в пятницу в Беларуси, в переговорах примут участие представители РФ, Беларуси, Украины и Польши. Д.Козак призвал не политизировать ситуацию, подчеркнув, что проблема - техническая.

"Ситуация с качеством нефти, поставляемой по нефтепроводу "Дружба" - это техническая проблема, ее не надо политизировать, она периодически у нас случается. Превышение допустимых концентраций вредных веществ на этот раз существенно выше. Мы совместно с нашими потребителями решаем эту проблему. Завтра в Беларуси состоится четырехстороннее совещание с участием России, Беларуси, Польши и Украины - будем решать вопрос откачки той некачественной нефти, которая еще есть в трубе, чтобы привести ее в нормативное состояние", - добавил он.

Концерн "Белнефтехим" поздно вечером 19 апреля заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу "Гомельтранснефть Дружба" нефти Urals превышает "в десятки раз предельные значения по стандарту".

В связи с этим оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская область) и ОАО "Нафтан" (Витебская область) сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки.

23 апреля Беларусь вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.

В тот же день Беларусь провела в Москве переговоры по ситуации вокруг поставок российской нефти. Результаты переговоров стороны не комментируют.

Поздно вечером 24 апреля "Гомельтранснефть Дружба" остановило транзит "грязной" российской нефти в Европу после уведомления оператора польского участка "Дружбы" PERN о том, что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями. В 22:00 по варшавскому времени они приостановили отбор, то есть прекратили транспортировку нефти в Польшу в пункте "Адамово" на неопределенный срок.

По информации главного инженера ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрея Вериго, "на западе нефтепровод от Мозыря в западную сторону полностью остановлен, задвижки закрыты".

"Сохраняется поставка нефти по другой ветке в объемах, необходимых для транзита в направлении Украины, это около 40 тыс. тонн в сутки", - добавил он.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проблему с транзитом нефти через Беларусь по нефтепроводу "Дружба" не нужно политизировать, она техническая и решается, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий...
 
Новости дня
Новости разные
 
Подешевела клубника и появились первые пинские огурцы по 3 рубля. Что почем на Комаровке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика