БЖД запустит на «майские выходные» более 80 дополнительных поездов

Источник материала: Аргументы и факты

Белорусская железная дорога принимает меры по обеспечению перевозок пассажиров в дни ближайших праздников и выходных дней. Как сообщили представители пресс-центра БЖД, с 27 апреля по 11 мая 2019 года планируется запустить 20 дополнительных поездов в международном и 61 поезд во внутриреспубликанском сообщениях.

Отмечается, что совместно с железнодорожными администрациями сопредельных государств в международном сообщении дополнительные поезда назначены на наиболее востребованных маршрутах: Минск–Москва, Минск–Санкт-Петербург, Брест–Москва, Гомель–Сновск, Минск–Вильнюс.

Внутри республики назначение поездов и увеличение периодичности курсирования предусмотрено на традиционно популярных и востребованных у пассажиров направлениях: Минск–Гомель, Минск–Брест, Минск–Витебск, Минск–Пинск, Минск–Мозырь (ст.Козенки), Полоцк–Минск, Витебск–Могилев, Могилев–Гомель, Могилев–Калинковичи.