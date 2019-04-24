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БЖД запустит на «майские выходные» более 80 дополнительных поездов

25.04.2019 17:55 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

БЖД запустит на «майские выходные» более 80 дополнительных поездов
Фото: / TUT.by

Белорусская железная дорога принимает меры по обеспечению перевозок пассажиров в дни ближайших праздников и выходных дней. Как сообщили представители пресс-центра БЖД, с 27 апреля по 11 мая 2019 года планируется запустить 20 дополнительных поездов в международном и 61 поезд во внутриреспубликанском сообщениях.

БЖД запустит на «майские выходные» более 80 дополнительных поездов С 1 мая в Беларуси подешевеет проезд в электричках для пенсионеров

Отмечается, что совместно с железнодорожными администрациями сопредельных государств в международном сообщении дополнительные поезда назначены на наиболее востребованных маршрутах: Минск–Москва, Минск–Санкт-Петербург, Брест–Москва, Гомель–Сновск, Минск–Вильнюс.

Внутри республики назначение поездов и увеличение периодичности курсирования предусмотрено на традиционно популярных и востребованных у пассажиров направлениях: Минск–Гомель, Минск–Брест, Минск–Витебск, Минск–Пинск, Минск–Мозырь (ст.Козенки), Полоцк–Минск, Витебск–Могилев, Могилев–Гомель, Могилев–Калинковичи.

Сообщается, что в случае увеличения пассажиропотока работа по назначению дополнительных поездов будет продолжена. Более подробную информацию можно получить на сайте БЖД, в железнодорожных кассах и по телефону Контакт-центра 105.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В период с 27 апреля по 11 мая планируется запустить 20 дополнительных поездов в международном и 61 поезд во внутриреспубликанском сообщениях.
 
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