Видео с котом из Гатово, которому беларусы сделали дом из туалетной бумаги, стало хитом

Источник материала: KYKY

Беларусы сняли ролик, в котором преобразовали комнату в рай для кота – сверху донизу обклеили ее туалетной бумагой. Двухминутный ролик за считанные дни набрал больше миллиона просмотров, 25 тысяч лайков и 2,6 тысяч комментариев.







Кота из Гатово, для которого и производились «ремонтные» работы, зовут Пусик. На его официальном Youtube-канале (который, кстати, верифицирован) около 800 тысяч подписчиков. Тема нового выпуска – косметический ремонт среды обитания кота-блогера. Хозяева купили 100 рулонов туалетной бумаги и разместили ее в каждом углу зала квартиры. А потом дали Пусику оценить проделанную работу, как в «Квартирном вопросе». Реакция была более чем положительная.







Однако в комментариях некоторые обратили внимание на звуки, которая издавала бумага, пока Пусик на ней бегал и прыгал. Пользователям сети не понравился ее шорох. «Спасибо за то, что спасли людей от бесчисленных раздражений, потому что иначе эти рулоны купил бы я», – написал иностранец. Другие язвительно отмечали, что владельцы животного потратили много ресурсов и денег впустую. Третьи понадеялись, что беларусы получили колоссальное удовольствие, убирая бумагу после съемки. Но, в целом, отзывы были одобрительными.



