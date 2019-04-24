|
Видео с котом из Гатово, которому беларусы сделали дом из туалетной бумаги, стало хитом
Источник материала: KYKY>
Беларусы сняли ролик, в котором преобразовали комнату в рай для кота – сверху донизу обклеили ее туалетной бумагой. Двухминутный ролик за считанные дни набрал больше миллиона просмотров, 25 тысяч лайков и 2,6 тысяч комментариев.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусы сняли ролик, в котором преобразовали комнату в рай для кота – сверху донизу обклеили ее туалетной бумагой. Двухминутный ролик за считанные дни набрал...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)