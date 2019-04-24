ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хоккеисты сборной Беларуси обыграли по буллитам Казахстан в Нур-Султане

25.04.2019 18:44 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сегодня национальная сборная Беларуси по хоккею провела генеральную репетицию чемпионата мира в дивизионе IA в Нур-Султане. Соперником команды Андрея Сидоренко была команда Казахстана под управлением белоруса Андрея Скабелки. Победитель выявился лишь в серии послематчевых буллитов.


Ник Бэйлен. Фото: hockey.by

Казахстан — Беларусь — 4:5 Б (2:0, 0:2, 2:2, 0:0, 0:1)

Казахстан: Карлссон (Кудрявцев); Орехов — Диц, Боченски (К) — Сен-Пьер — Михайлис; Шалапов — Маклюков, Шевченко — Бойд — Некряч, Антоновский — Семенов, Акользин — Сагадеев — Жайлауов; Клещенко — Полохов, Рымарев — Шестаков — Асетов; Петухов.

Беларусь: Мильчаков (Осипков); Бэйлен — Хенкель, Платт (А) — Ковыршин — Демков (А); Бокун — Евенко (А), М. Сушко — Шарангович — Феоктистов; Устиненко — К. Готовец, А. Малявко — Кислый — С. Малявко; Лопачук — Развадовский — Когалев; Туркин, Карабань, Соловьев.

Шайбы: 1:0 — Михайлис (Боченски, 15.00), 2:0 — Сагадеев (Михайлис, 18.33, в большинстве), 2:1 — Ковыршин (Платт, Демков, 33.47), 2:2 — Лопачук (38.31), 3:2 — Бойд (47.26), 4:2 — Шевченко (47.53), 4:3 — Шарангович (Бэйлен, 54.16), 4:4 — Шараногович (Феоктистов, 57.46, в большинстве 5 на 3), 4:5 — Ковыршин (решающий послематчевый буллит).

Из-за травмы вне заявки на матч рулевой белорусской команды Андрей Сидоренко оставил защитника Дмитрия Коробова. Отдых был предоставлен вратарю Виталию Трусу, защитнику Евгению Лисовцу, нападающим Артему Волкову и Александру Китарову.

Белорусы неудачно провели заключительную пятиминутку первого периода, позволив казахстанцам добиться двухголевого перевеса — точными бросками отличились Никита Михайлис и Антон Сагадеев.

Впрочем, второй период успешнее провела уже команда Андрея Сидоренко: на 34-й минуте Артем Демков вывел Евгения Ковыршина на убойную позицию в центре перед воротами, и тот не промахнулся. А на 39-й минуте удаление в составе хозяев реализовал Станислав Лопачук, оставленный без присмотра возле открытого угла ворот — 2:2.

В третьем периоде крупные неприятности настигли белорусов на 48-й минуте, когда они в течение 27 секунд пропустили две шайбы. Сначала, едва выстояв в меньшинстве, подопечные Андрея Сидоренко не углядели за Дастином Бойдом, который вырвался один на один с голкипером и отправил шайбу в сетку между щитками. А затем после ошибки Лопачука у борта в своей зоне на ударную позицию выкатился Дмитрий Шевченко, который довел перевес сборной Казахстана до 2 голов — 4:2.

Впрочем, белорусы не сдавались, и на 55-й минуте Егор Шарангович сократил отставание до минимума — 4:3.

А на 58-й минуте все тот же Егор Шарангович, когда два игрока соперников сидели на скамейке штрафников, реализовал большинство и сравнял счет — 4:4.

Овертайм не выявил победителя, причем последние две минуты после удаления Олега Евенко провели в меньшинстве.

В серии послематчевых буллитов для выявления победителя командам пришлось исполнить по 9 попыток. Успешными бросками отличились Станислав Лопачук, Ник Бэйлен и Евгений Ковыршин в составе сборной Беларуси, Евгений Рымарев и Даррен Диц — у Казахстана.

Автор победного броска — белорусский форвард минского «Динамо» Евгений Ковыршин.

Главный турнир года для белорусской команды начнется 29 апреля.

Календарь сборной Беларуси на ЧМ выглядит так:

29 апреля. Литва — Беларусь (13.00 по белорусскому времени).

30 апреля. Беларусь — Венгрия (16.30).

2 мая. Беларусь — Словения (13.00).

4 мая. Казахстан — Беларусь (14.30).

5 мая. Беларусь — Южная Корея (13.00).

Путевки в элитный дивизион ЧМ получат две лучшие команды.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня национальная сборная Беларуси по хоккею провела генеральную репетицию чемпионата мира в дивизионе IA в Нур-Султане. Соперником команды Андрея Сидоренко...
 
Новости дня
Новости разные
 
Запрещено посещение лесов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика