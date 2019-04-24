Хоккеисты сборной Беларуси обыграли по буллитам Казахстан в Нур-Султане

Источник материала: Tut.by

Сегодня национальная сборная Беларуси по хоккею провела генеральную репетицию чемпионата мира в дивизионе IA в Нур-Султане. Соперником команды Андрея Сидоренко была команда Казахстана под управлением белоруса Андрея Скабелки. Победитель выявился лишь в серии послематчевых буллитов.



Ник Бэйлен. Фото: hockey.by

Казахстан — Беларусь — 4:5 Б (2:0, 0:2, 2:2, 0:0, 0:1)

Казахстан: Карлссон (Кудрявцев); Орехов — Диц, Боченски (К) — Сен-Пьер — Михайлис; Шалапов — Маклюков, Шевченко — Бойд — Некряч, Антоновский — Семенов, Акользин — Сагадеев — Жайлауов; Клещенко — Полохов, Рымарев — Шестаков — Асетов; Петухов.

Беларусь: Мильчаков (Осипков); Бэйлен — Хенкель, Платт (А) — Ковыршин — Демков (А); Бокун — Евенко (А), М. Сушко — Шарангович — Феоктистов; Устиненко — К. Готовец, А. Малявко — Кислый — С. Малявко; Лопачук — Развадовский — Когалев; Туркин, Карабань, Соловьев.

Шайбы: 1:0 — Михайлис (Боченски, 15.00), 2:0 — Сагадеев (Михайлис, 18.33, в большинстве), 2:1 — Ковыршин (Платт, Демков, 33.47), 2:2 — Лопачук (38.31), 3:2 — Бойд (47.26), 4:2 — Шевченко (47.53), 4:3 — Шарангович (Бэйлен, 54.16), 4:4 — Шараногович (Феоктистов, 57.46, в большинстве 5 на 3), 4:5 — Ковыршин (решающий послематчевый буллит).

Из-за травмы вне заявки на матч рулевой белорусской команды Андрей Сидоренко оставил защитника Дмитрия Коробова. Отдых был предоставлен вратарю Виталию Трусу, защитнику Евгению Лисовцу, нападающим Артему Волкову и Александру Китарову.

Белорусы неудачно провели заключительную пятиминутку первого периода, позволив казахстанцам добиться двухголевого перевеса — точными бросками отличились Никита Михайлис и Антон Сагадеев.

Впрочем, второй период успешнее провела уже команда Андрея Сидоренко: на 34-й минуте Артем Демков вывел Евгения Ковыршина на убойную позицию в центре перед воротами, и тот не промахнулся. А на 39-й минуте удаление в составе хозяев реализовал Станислав Лопачук, оставленный без присмотра возле открытого угла ворот — 2:2.

В третьем периоде крупные неприятности настигли белорусов на 48-й минуте, когда они в течение 27 секунд пропустили две шайбы. Сначала, едва выстояв в меньшинстве, подопечные Андрея Сидоренко не углядели за Дастином Бойдом, который вырвался один на один с голкипером и отправил шайбу в сетку между щитками. А затем после ошибки Лопачука у борта в своей зоне на ударную позицию выкатился Дмитрий Шевченко, который довел перевес сборной Казахстана до 2 голов — 4:2.

Впрочем, белорусы не сдавались, и на 55-й минуте Егор Шарангович сократил отставание до минимума — 4:3.

А на 58-й минуте все тот же Егор Шарангович, когда два игрока соперников сидели на скамейке штрафников, реализовал большинство и сравнял счет — 4:4.

Овертайм не выявил победителя, причем последние две минуты после удаления Олега Евенко провели в меньшинстве.

В серии послематчевых буллитов для выявления победителя командам пришлось исполнить по 9 попыток. Успешными бросками отличились Станислав Лопачук, Ник Бэйлен и Евгений Ковыршин в составе сборной Беларуси, Евгений Рымарев и Даррен Диц — у Казахстана.

Автор победного броска — белорусский форвард минского «Динамо» Евгений Ковыршин.

Главный турнир года для белорусской команды начнется 29 апреля.

Календарь сборной Беларуси на ЧМ выглядит так:

29 апреля. Литва — Беларусь (13.00 по белорусскому времени).

30 апреля. Беларусь — Венгрия (16.30).

2 мая. Беларусь — Словения (13.00).

4 мая. Казахстан — Беларусь (14.30).

5 мая. Беларусь — Южная Корея (13.00).

Путевки в элитный дивизион ЧМ получат две лучшие команды.