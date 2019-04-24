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Верховная рада приняла закон об использовании украинского языка
Источник материала: СТВ
Новости Украины. Верховная рада приняла закон о функционировании украинского языка как государственного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Документ подразумевает, что граждане должны использовать украинский язык во всех сферах жизни, за исключением частного общения и религиозных обрядов.
Проект поддержали 278 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь он направится на подпись к президенту. Согласно закону, для высшего руководства страны будут введены экзамены, определяющие уровень их знания украинского языка. За неудовлетворительные результаты чиновникам придется выплатить внушительные штрафы.
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Новости Украины. Верховная рада приняла закон о функционировании украинского языка как государственного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ...
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