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«Люди ищут справедливости». Какие вопросы задают на выездных приёмах у представителей Администрации Президента

25.04.2019 17:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Земельные вопросы, трудоустройство, материальная помощь. Представители Администрации Президента продолжают практику выездных приемов граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, 25 апреля в проблемы минчан вникал начальник главного государственно-правового управления Андрей Мательский. Личный прием он провел в Администрации Октябрьского района. Сюда поступило чуть больше десятка обращений. И все они, что называется, взяты на карандаш.

«Люди ищут справедливости». Какие вопросы задают на выездных приёмах у представителей Администрации Президента

Андрей Мательский, начальник главного государственно-правового управления Администрации Президента:
Люди ищут справедливости. Мы должны либо разъяснить им, как по закону.

В частности, приходят люди обжаловать судебное решение, судебные приговоры. Конечно, в этой ситуации мы вряд ли можем изменить решение суда. Мы рассказываем о процедуре обжалования, механизмы, которые предусмотрены законом, чтобы пересмотреть дело, если человек считает, что приговор по этому делу или решение суда были вынесены несправедливо.

Думаю, что мы всё внимательно проработаем, изучим и найдем способы, как помочь.

Добавим, приемы граждан проходят по всей стране. Записаться на личную встречу с представителями Администрации Президента можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан исполнительных комитетов.

«Люди ищут справедливости». Какие вопросы задают на выездных приёмах у представителей Администрации Президента

«Люди ищут справедливости». Какие вопросы задают на выездных приёмах у представителей Администрации Президента
 
 
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Новости Беларуси. Земельные вопросы, трудоустройство, материальная помощь. Представители Администрации Президента продолжают практику выездных приемов граждан,...
 
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