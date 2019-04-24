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C 1 мая в Беларуси традиционно подорожают некоторые марки сигарет

25.04.2019 19:03 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

C 1 мая в Беларуси традиционно подорожают некоторые марки сигарет
Фото из открытых источников

С начала месяца в Беларуси традиционно вырастут цены на некоторые марки сигарет. Об этом сообщают в Министерстве по налогам и сборам. В продаже также появятся некоторые новые марки.

C 1 мая в Беларуси традиционно подорожают некоторые марки сигарет Карты, пиво, пистолет. Что нельзя продавать несовершеннолетним?

Например, Гродненская табачная фабрика «Неман» повышает цены на Pall Mall Red, Pall Mall Blue, Pall Mall Silver, Pall Mall Azure до 2,35 руб., Pall Mall Nano Fresh, Pall Mall Nano Fusion – до 2,2 руб., Rothmans Blue, Rothmans Azure, Rothmans Blue+, Rothmans Azure+ – до 2,45 руб.

Компания «Табак-инвест» не будет повышать цены с 1 мая. Предприятие «Беларусьторг» среди прочего поднимет цены на L&M MOTION, L&M COMPACT (синий) – до 2,15 руб., L&M BLUE LABEL (синий) – до 2,3 руб. В продаже также появятся сигареты Pall Mall Demi Blue Limited Edition, Pall Mall Demi Azure Limited Edition (по 1,9 руб.).

Поднимет цены также импортер сигарет «ЭНЕРГО-ОИЛ». Цены на Marlboro Gold, MARLBORO RED вырастут до 3,15 руб. (сейчас – 3,1 руб.), L&M BLUE LABEL (синий) – до 2,3 руб. (сейчас – 2,25 руб.), L&M COMPACT (синий), L&M MOTION – до 2,15 руб. (сейчас – 2,1 руб.), PARLIAMENT NIGHT BLUE, PARLIAMENT AQUA BLUE – до 3,4 руб. (сейчас – 3,3 руб.).

Напомним, белорусские производители и импортеры сигарет могут каждый месяц декларировать максимальные розничные цены на сигареты и другие табачные изделия. Как правило, с 1 числа каждого месяца повышаются цены на те или иные сигареты и вводятся в продажу новые марки.

 
 
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