В Рязни курсанты-десантники массово сорвали погоны в знак протеста









Как отмечается, таким образом курсанты выразили свою недовольство из-за того, что цвет погон на полевой форме был изменен с синего на черный.





«Для того чтобы получить эти погоны, будущие курсанты проходят множество испытаний..., теперь же их этого лишают, приравнивая к остальным родам войск», — заявил депутат Госдумы Александр Шерин, который является выпускником училища.





Организаторами акции, в ходе которой курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ) массово сложили погоны в знак протеста против изменения их цвета, стали четыре отчисленных курсанта. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник в отставке Владимир Шаманов, передает радиостанция «Говорит Москва» в четверг, 25 апреля.





По его информации, молодые люди были отчислены за отсутствие дисциплины. «Нашлись люди, которые решили проявить лжесолидарность, что вообще в воинских коллективах недопустимо. Там пресное спутали с соленым», — пояснил он.





Шаманов добавил, что смена формы одежды в гарнизоне произошла планово, в связи с началом летнего периода обучения и согласно распоряжению начальника. По словам генерала, вставки на погоны в камуфлированной форме одежды такого же зеленого цвета для маскировки. «Никакой речи о голубых погонах в повседневной форме одежды не шло», — подчеркнул собеседник радиостанции.