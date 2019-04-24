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Третий день Витебск задыхается от пыли
Источник материала: Партизан
Уже третий день в Витебске фиксируется превышение предельно допустимой концентрации твердых частиц фракции размером до 10 микрон более чем в два раза.
23 апреля среднесуточная концентрация твердых частиц фракции размером до 10 микрон в областном центре составляла 2,2 ПДК, а 24 апреля этот показатель увеличился до 2,3 ПДК.
24 апреля в Витебске замеры показывают превышение предельно допустимой концентрации твердых частиц фракции размером до 10 микрон в 2,26 раза. Ночью в областном центре был штиль, днем скорость ветра не превышала 2 метров в секунду. Воздух в городе прогревался до 23 градусов Цельсия, относительная влажность при этом падала до 19%.
Впрочем, у Витебска не самые плохие показатели на сегодняшний день: Гродно ПКД твердых частиц фракции размером до 10 микрон превышена в 5,16 раза, а в Пенках Мозырьского района Гомельской области — и вовсе в 20,68 раза, пишут
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Уже третий день в Витебске фиксируется превышение предельно допустимой концентрации твердых частиц фракции размером до 10 микрон более чем в два раза.
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