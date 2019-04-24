Третий день Витебск задыхается от пыли









23 апреля среднесуточная концентрация твердых частиц фракции размером до 10 микрон в областном центре составляла 2,2 ПДК, а 24 апреля этот показатель увеличился до 2,3 ПДК.





24 апреля в Витебске замеры показывают превышение предельно допустимой концентрации твердых частиц фракции размером до 10 микрон в 2,26 раза. Ночью в областном центре был штиль, днем скорость ветра не превышала 2 метров в секунду. Воздух в городе прогревался до 23 градусов Цельсия, относительная влажность при этом падала до 19%.



