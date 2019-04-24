ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Третий день Витебск задыхается от пыли

25.04.2019 19:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Уже третий день в Витебске фиксируется превышение предельно допустимой концентрации твердых частиц фракции размером до 10 микрон более чем в два раза.



23 апреля среднесуточная концентрация твердых частиц фракции размером до 10 микрон в областном центре составляла 2,2 ПДК, а 24 апреля этот показатель увеличился до 2,3 ПДК.

24 апреля в Витебске замеры показывают превышение предельно допустимой концентрации твердых частиц фракции размером до 10 микрон в 2,26 раза. Ночью в областном центре был штиль, днем скорость ветра не превышала 2 метров в секунду. Воздух в городе прогревался до 23 градусов Цельсия, относительная влажность при этом падала до 19%.

Впрочем, у Витебска не самые плохие показатели на сегодняшний день: Гродно ПКД твердых частиц фракции размером до 10 микрон превышена в 5,16 раза, а в Пенках Мозырьского района Гомельской области — и вовсе в 20,68 раза, пишут "Народные новости Витебска".

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже третий день в Витебске фиксируется превышение предельно допустимой концентрации твердых частиц фракции размером до 10 микрон более чем в два раза.
 
Новости дня
Новости разные
 
В 2018-м меньше беларусов радовались только жители Афганистана
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика