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Лукашенко: Китай всегда может рассчитывать на нашу поддержку
25.04.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
У президента Беларуси Александра Лукашенко свои предложения по развитию евразийского проекта
«Сегодня в контексте обострения торговых противоречий и нежелания некоторых стран видеть Китай сильным особенно видно, кто является настоящим другом, как принято говорить в Китае, всепогодным. В Беларуси никогда не было и не будет сомнений в правильности выбранных вами инициатив. Китай всегда может рассчитывать на нашу поддержку в любой сфере, как и мы всегда уверены в поддержке с вашей стороны», – сказал Лукашенко.
Стороны обсудили двустороннее сотрудничество. Си Цзиньпин отметил, что белорусско-китайский индустриальный парк «Великий камень» стал одним из образцовых проектов.
Лукашенко показали макеты футбольного стадиона и бассейна, которые построят в Минске. Потом лидеры обменялись подарками.
Си Цзиньпин вручил коллеге фарфоровую вазу, а в ответ получил книги. Это белорусские пословицы на китайском языке, а также произведения писателей Поднебесной на белорусском.
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Председатель КНР Си Цзиньпин в свою очередь отметил, что белорусско-китайский индустриальный парк «Великий камень» стал одним из образцовых проектов.
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