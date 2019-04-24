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О консолидированных доходах бюджета города Пинска за 1 квартал 2019 года
25.04.2019 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник>
- в республиканский бюджет – «-8,4» млн. руб.;
- в местный бюджет – 26,4 млн. руб.
Основная часть поступлений консолидированного бюджета (98,8%) сформирована за счет следующих налогов, сборов:
- подоходный налог (64,2%, поступило 11,5 млн. руб.);
- налог на недвижимость (12,2%, поступило 2,2 млн. руб.);
- земельный налог (8,6%, поступило 1,5 млн. руб.);
- налог при упрощенной системе налогообложения (7,5%, поступило 1,3 млн. руб.);
- налог на прибыль (6,3%, поступило 1,1 млн. руб.).
Поступления по налогу на добавленную стоимость составили «-3,4 млн. руб.», что объясняется тем, что поступило в бюджет меньше, чем возмещено из него (сумма поступлений по НДС составила 9,2 млн. руб., в то же время возмещено из бюджета НДС – 12,6 млн. руб.).
В разрезе видов плательщиков за январь – март 2019 года наибольшие суммы поступили в бюджет от организаций государственной формы собственности (удельный вес в общей сумме поступлений – 59,8%), предприятий негосударственного сектора экономики (26,5%), индивидуальных предпринимателей (7,1%) и физических лиц (6,6%).
От организаций – субъектов малого и среднего предпринимательства в консолидированный бюджет города Пинска поступило 3,4 млн. руб. или 18,9 % от общей суммы поступлений в бюджет.
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За январь – март 2019 года в консолидированный бюджет города поступило 18,0 млн. руб., в том числе: - в республиканский бюджет – «-8,4» млн. руб.; - в местный...
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