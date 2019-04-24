На несколько часов 26 апреля будет перекрыто движение по ул. Брестских Дивизий

Источник материала: Виртуальный Брест

По информации Брестского городского исполнительного комитета, в связи с проведением работ запрещено движение транспортных средств и самоходных машин по улице Брестских дивизий (на пересечении улиц Брестских Дивизий и Карвата) с 00.40 до 05.10 часов 26 апреля 2019 г.



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Планируйте свой маршрут заранее! Пути объезда не указываются, но вероятно, как раз по ул. Карвата и можно будет проехать на Матросова и дальше как обычно.