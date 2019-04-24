Количество субъектов предпринимательства в сфере легкой промышленности в Брестской области удвоилось

Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области количество субъектов малого и среднего бизнеса в сфере легкой промышленности за два года выросло вдвое, сообщил сегодня журналистам председатель Белорусского союза предпринимателей Александр Калинин, передает корреспондент БЕЛТА.



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По инициативе Белорусского союза предпринимателей в Бресте проходит совещание с руководителями малых предприятий частной формы собственности по проблемным вопросам развития предпринимательства в легкой промышленности. Мероприятие проводится в соответствии с поручением Совета Министров. В настоящее время бизнес-сообщество совместно с правительством работает над планом мероприятий по реализации стратегии развития малого и среднего бизнеса до 2030 года.

"Мы определяем точки роста. Одной из возможных является легкая промышленность, негосударственный сектор. Это направление наиболее развито в Брестском регионе. Брест даже называют столицей белорусской моды. На сегодня в области зарегистрировано 381 частное предприятие легкой промышленности. Мы наблюдаем существенный рост. За два последних года количество субъектов малого предпринимательства с сфере легкой промышленности удвоилось. По нашей информации, изделия частных фирм из Брестской области поставляются в Россию, Францию, страны Балтии, где пользуются спросом", - отметил Александр Калинин.

Министерство экономики совместно с заинтересованными ведомствами готовит дорожную карту по реализации стратегии развития малого и среднего бизнеса. Цель - улучшить деловой климат в стране, существенно реформировать систему государственной поддержки предпринимательства во всех сферах. "Задачи стоят амбициозные. Если сегодня удельный вес малого и среднего бизнеса в экономике составляет 26-27%, то к 2030 году эта цифра должна быть практически удвоена", - сказал заместитель директора департамента по предпринимательству Министерства экономики Александр Калиновский.

По его словам, до конца года такие выездные приемные Минэкономики с участием представителей заинтересованных министерств и ведомств пройдут практически во всех регионах страны.