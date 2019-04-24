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Состоялся ІІ межрегиональный Турнир трёх городов: Минск, Таллинн, Брест

25.04.2019 20:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В рамках Договора о сотрудничестве между ГУО «Средняя школа №22 г. Бреста» и ГУО «Средняя школа №22 г. Минска», кураторами которого являются управление по образованию администрации Московского района г. Бреста и управление по образованию администрации Партизанского района г. Минска, 23-24 апреля на базе ГУО «Средняя школа №22 г. Бреста» состоялся ІІ межрегиональный Турнир трёх городов: Минск, Таллинн, Брест.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65619.php

Состоялся ІІ межрегиональный Турнир трёх городов: Минск, Таллинн, Брест

Турнир является интеллектуальным и проводится в соответствии с утвержденным положением по учебным предметам: математике, русскому языку, химии, биологии - в 2 этапа. Задачами Турнира являются не только развитие творческих способностей обучающихся и содействие самореализации их личности, но и укрепление дружественных отношений между учащимися трех городов. Программой Турнира предусмотрено знакомство с историческими и культурными традициями дружественных городов Минска, Таллина, Бреста.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65619.php

Состоялся ІІ межрегиональный Турнир трёх городов: Минск, Таллинн, Брест

В декабре 2018 года одновременно в трёх городах провели заочный отборочный этап, из победителей которого были сформированы команды на очный этап. Право провести Второй Турнир брестчане завоевали в январе 2018 года, выиграв первый, который проводился на базе ГУО «Средняя школа №22 г. Минска».


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65619.php

Состоялся ІІ межрегиональный Турнир трёх городов: Минск, Таллинн, Брест

В составе жюри приняли участие Питенко Елена Николаевна, начальник учебно-методического центра дошкольного и общего среднего образования ГУО «Брестский областной институт развития образования»; Сендер Александр Николаевич, заведующий кафедрой алгебры, геометрии и математического моделирования УО «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина»; Евтушенко Антонина Геннадьевна, заместитель директора по учебной работе ГУО «Брестский областной лицей имени П.М. Машерова»; Федорук Ольга Васильевна, руководитель УМО учителей биологии Московского района г. Бреста.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65619.php

Состоялся ІІ межрегиональный Турнир трёх городов: Минск, Таллинн, Брест

В ходе Турнира команды представили визитные карточки своего города и учреждения образования.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65619.php

Состоялся ІІ межрегиональный Турнир трёх городов: Минск, Таллинн, Брест

По итогам Турнира определилась команда-победительница, которая примет в 2020 году Третий региональный Турнир. Это команда Таллиннской Мустамяэской реальной гимназии. Кроме того, по учебным предметам математика, русский язык, биология, химия были названы победители в личном зачете. Ими стали: Тихомирова Мария – русский язык (СШ №22 г. Бреста), Грубеляс Павел – математика (Таллиннская гимназия), Петровский Николай – химия (СШ №22 г. Минска), Морозов Олег – биология (СШ №22 г. Бреста).


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65619.php

Состоялся ІІ межрегиональный Турнир трёх городов: Минск, Таллинн, Брест

По окончании Турнира его участники делились впечатлениями о нашем городе и благодарили принимающую сторону за гостеприимство.

Турнир служит одной общей цели: сделать нашу землю цветущей, а людей счастливыми. И это совместное дело поколения молодых, которым принадлежит будущее.

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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  В рамках Договора о сотрудничестве между ГУО «Средняя школа №22 г. Бреста» и ГУО «Средняя школа №22 г. Минска», кураторами которого являются управление по...
 
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