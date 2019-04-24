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«Толчок для отмены «зарплатного рабства». К чему может привести ввод комиссии за снятие наличных

25.04.2019 20:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

С 2 мая Белинвестбанк решил ввести лимиты на снятие наличных в банкоматах без комиссии. Правда, сегодня банк поднял месячные ограничения и отменил суточные. Еще одно изменение, которое ждет клиентов, — комиссия за просмотр баланса. В банке пояснили, что такие нововведения связаны в первую очередь со стимулированием безналичных расчетов. FINANCE.TUT.BY поговорил с экспертом и узнал, что он думает по поводу принятия таких мер и последуют ли этому примеру другие банки.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65615.php

«Толчок для отмены «зарплатного рабства». К чему может привести ввод комиссии за снятие наличных

Снимок носит иллюстративный характер. Фото с сайта: pixabay.com

Старший аналитик форекс-брокера «Альпари» Вадим Иосуб говорит, что однозначного ответа на вопрос, хорошо это или плохо — введение ограничений на снятие наличных без комиссии, нет.

— С одной стороны, сама идея стимулирования безналичных расчетов правильная. Еще относительно недавно, когда у нас стали активно внедряться карточки, всех переводили на такой способ получения зарплат, была распространена практика, когда в день получки люди шли к ближайшему банкомату и снимали все деньги, пользовались наличными. Сейчас такая практика минимизирована, — констатирует аналитик. — Это сделано в том числе и с помощью административных рычагов. Сейчас у нас практически в любом магазине, общепите, ларьке, где торгуют проездными и талонами, есть терминал, везде можно расплатиться карточкой. Реальная необходимость иметь наличку сведена к минимуму. При этом в определенных случаях она все-таки нужна — рассчитаться на рынке, в маршрутке. Кроме того, до сих пор есть люди, которые доверяют наличке больше, чем безналичным расчетам. Запретить им это нельзя.

По словам Вадима Иосуба, практика взимания комиссии за снятие наличных даже в своих банкоматах в мире достаточно распространена. «Но в Беларуси такой практики не было, поэтому нас она немножко удивляет».

— С другой стороны, из-за таких нововведений банк может потерять часть клиентов, — говорит эксперт. — Даже такой крупный банк, как Белинвестбанк, действует в конкурентных условиях. Если платное снятие денег клиентам активно не понравится, у них будет стимул поменять банк и держать карточку в другом. Вероятно, это станет толчком для отмены «зарплатного рабства». У нас, по сути, за человека решает работодатель, в каком банке ему обслуживаться. Люди, которые получают зарплаты в Белинвестбанке, могут начать просить работодателей перейти в другой банк.

Аналитик видит положительный момент в том, что лимит на снятие средств без комиссии достаточно высокий — 5000 рублей в месяц (ранее он планировался на уровне 1500 рублей). 

— Чем ниже был бы лимит, тем больше было бы возмущенных. Учитывая, что у нас подавляющее большинство получает меньше 5000 рублей, большую часть нововведения не затронут. То есть когда лимит больше, чем есть на карточке, это равносильно тому, что лимита нет, — поясняет Вадим Иосуб. — Если и вводить такие непривычные для большинства новшества, то делать это следует плавно.

На вопрос, могут ли остальные банки последовать примеру Белинвестбанка, аналитик не дает однозначного ответа.

— Мне кажется, все зависит от позиции Нацбанка. Если он мягко порекомендует всем банкам ввести такую практику, то у нас нет обычая игнорировать рекомендации регулятора, введут это все. Если таких рекомендаций от Нацбанка не будет, то, скорее всего, мы увидим определенное расслоение: кто-то примет это, потому что захочет больше заработать на комиссионных операциях, кто-то не будет принимать, рассчитывая на приток клиентов от тех, кто примет такое нововведение.

 
 
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  С 2 мая Белинвестбанк решил ввести лимиты на снятие наличных в банкоматах без комиссии. Правда, сегодня банк поднял месячные ограничения и отменил суточные. Еще...
 
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