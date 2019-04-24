«Получаю 280 рублей, хочу зарплату побольше». Как по всей стране прошли ярмарки вакансий

Источник материала: Tut.by

«Получаю 280 рублей. Хотел бы найти какое-нибудь другое место работы. Зарплату бы побольше», — говорит Дмитрий, который сейчас работает грузчиком в одном из магазинов Гродно. Мужчина пришел на ярмарку вакансий, чтобы найти более денежную работу. А в Шклове в этом же время на ярмарке на зарплату в 2,5 тысячи рублей искали начальника комплекса ОАО «Новогородищенское», которое входит в агрохолдинг «Купаловское», где президент устроил разнос. Сегодня по всей стране — в 128 городах — около 2 тысяч нанимателей подбирали потенциальных работников.

FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие вакансии и зарплаты предлагали соискателям.



Общегородская ярмарка вакансий в Минске 25 апреля. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Шклов: «Наниматели выставляют минимальную зарплату, чтобы потом работник не спрашивал: «Где мои деньги?»

— Молодежь все-таки стремится в город на непыльную работу. Многие парни уходят в армию. Вот сейчас, например, к нам пришли два механизатора, выпускники Горецкой сельхозакадемии. Они поработали 2 месяца, а 19 мая — призыв. И это проблема: если бы им можно было получить отсрочку, пока они у нас работают, мы бы с радостью за них поручились, — разводит руками замдиректора по идеологии сельхозпредприятия «Нива» в Шкловском районе Максим Кусков. Он сегодня приезжал на ярмарку вакансий в Шклов, чтобы найти работников на предприятие.



Ярмарка вакансий в Шклове 25 апреля. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сейчас в хозяйстве открыты вакансии ветврачей, зоотехников, трактористов-машинистов — всего 10−12 мест. По словам Максиа Кускова, места эти периодически закрываются, но на 2 года: молодой специалист отрабатывает и уезжает. При том, что зарплаты — по 700 рублей в среднем.

Самая низкая зарплата, которую предлагают соискателям, — это 45 рублей при совмещении на 0,1 ставки электромонтера оперативно-выездной бригады. А самая высокая — 2,5 тыс. рублей на должность начальника комплекса ОАО «Новогородищенское», которое входит в состав того самого агрохолдинга «Купаловское», где президент устроил разнос.

— Как видите, есть вакансии и для людей с высшим образованием и опытом, и для тех, у кого за плечами — только средняя школа. И на зарплате это, конечно, отражается, — говорит начальница управления по труду, занятости и социальной защите Шкловского райисполкома Анна Гицелева. — Подсобных рабочих тоже не хватает — в ту же «Корону». Так что места есть. Людей вот только нет.

Особенно не хватает рук в сельском хозяйстве: активно ищут водителей и трактористов. А самый больной вопрос — долго пустующие вакансии зоотехников и ветврачей. Им в различных хозяйствах готовы платить 420 — 633 рубля.

Средняя же зарплата, которую предлагают соискателям на различных вакансиях, — 450−500 рублей. Но это, скорее, стартовая.

— Наниматели сами говорят, что выставляют минимальную возможную будущую зарплату для того, чтобы потом новый работник не спрашивал: «Где мои деньги?», требуя обещанную сумму. Многое ведь зависит от стажа, квалификации, выработки, в сельском хозяйстве — сезонности и так далее, — объясняет начальник отдела занятости и социальной защиты населения Шкловского райисполкома Елена Пименова.



Общегородская ярмарка вакансий в Минске 25 апреля. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Гродно: Получаю 280 рублей. Хотел бы найти какое-нибудь другое место работы

«С утра у нас здесь был настоящий аншлаг», — говорят в Гродненском городском центре занятости. Сегодня здесь, как и в других 127 городах по всей стране, прошла ярмарка вакансий. Потенциальных работников искали больше 40 предприятий. В Гродно можно было найти работу в строительстве, промышленности, торговле и даже на таможне и в МЧС. Были также предложения для людей с инвалидностью, можно было получить консультацию по открытию собственного дела.

Гродненец Дмитрий на ярмарку вакансий пришел, как он говорит, прицениться. Мужчина работает грузчиком в одном из магазинов областного центра.

— Получаю 280 рублей. Хотел бы найти какое-нибудь другое место работы. Зарплату бы побольше. Могу быть рабочим на стройках — говорят, строители по весне требуются. Могу охранником работать, грузчиком. А еще у меня диплом электрика, но я давно по специальности не работал, — говорит мужчина.



Ярмарка вакансий в Гродно 25 апреля. Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

Он рассказывает, что собирается тщательно изучить все предложения и, может быть, выбрать для себя более подходящее место работы.

— Если возьмут, — добавляет мужчина.

Строители и правда требуются. А еще слесари, механики, водители и электрики. Дмитрий, кстати, не нашел для себя подходящей вакансии, но взял на заметку несколько строительных организаций города, где требуются работники без квалификации.

Сейчас в Гродно на учете в центре занятости стоят около 860 человек, а вакансий — 2667. Чаще всего гродненский безработный — это мужчина, который уволился с предыдущего места работы по собственному желанию либо долгое время (год-полтора и больше) не работающий.

В Гродно традиционно требуются квалифицированные рабочие, специалисты и служащие, есть также вакансии и для рабочих без квалификации. В разрезе профессий это продавцы, контролеры-кассиры, повара, слесари. На строителей с началом сезона спрос вырос, а вот на швей, наоборот, упал.

Солигорск: «Буду продолжать стучаться в закрытые двери»

Хол солигорского Дома культуры, где проходила ярмарка, сегодня с утра выглядел оживленным. Около 20 человек рассматривали разложенные на столах списки с вакансиями. При этом нанимателей было явно больше, чем желающих найти работу. Набирали кадры на ярмарке около 30 организаций. Большинство нанимателей явно скучали: беседовали между собой и сосредоточенно глядели в экраны телефонов.

Наниматели в основном искали строителей и рабочих. А вот зарплаты выглядят весьма внушительными: предприятие «Универсал» ищет термиста, токаря и оператора станка с программным управлением с зарплатами в 1300 рублей, а «УКС Солигорского района» предлагает будущему директору сразу 2000 рублей в месяц. Хотя всё же такие зарплаты — скорее исключение, большинство организаций предлагают вакансии с доходом от 300 до 700 рублей в месяц. К слову, вакансий немало: более 900.



Фото: Ольга Шуманская, TUT.BY

Тем временем соискатели покидают зал, а на их место приходят новые. Житель Солигорска Александр рассказывает, что у него сейчас есть работа, но на полставки.

— Зарплата небольшая, поэтому ищу что-то другое. Я сильно не рассчитываю найти здесь что-то. Пришел посмотреть, что предлагают. Не рассчитываю, потому что в стране сейчас большая проблема с работой, и все эти ярмарки — это видимость решения проблемы, — убежден мужчина.

По факту мужчина нашел подходящую для себя вакансию, но когда позвонил, она оказалась уже закрыта. «Позвонили, а оказалось, что вакансии этой и нет», — поясняет Александр.

В поисках работы на ярмарку пришел также бывший работник банка, который 23 лет проработал в банковской сфере. Месяц назад с ним не продлили контракт.

— Был начальником отдела, исполняющим обязанности управляющего, работал главным специалистом по работе с клиентами, — рассказывает мужчина. — Из-за централизации многие функции с мест передают в Минск, поэтому персонала становится все меньше. Когда я устроился, в моем отделе работало десять человек, а на момент увольнения — только два. Столько лет проработал и на пике карьеры так все сложилось

Мужчина говорит, что первое время после увольнения занимался своим здоровьем, потому что оно «подкосилось». Активно искать работу начал последние 10 дней. Пока — безрезультатно. На ярмарку принес свои резюме и раздал их нанимателям. Он готов взяться за любую работу в своей сфере. Но подходящих вариантов нет.

— Когда я начинал работать, моя специальность была востребована, а сейчас смотрите, — он разворачивает красочный буклет, один из многих, украшающих ярмарку. — Сейчас же пять самых не востребованных профессий — это бухгалтер, экономист, юрист, кадровик и секретарь, — мои сферы. Программистом надо было идти, — грустно улыбаясь рассуждает собеседник и добавляет, что собирается и дальше «продолжать стучаться в закрытые двери». — Вот у меня коллега есть. Ему тоже не продлили контракт, так он уже год без работы.

Минск: «Сын готов идти на 280−300 рублей, главное, чтоб наработать опыт»

— А у вас есть вакансия экономиста или бухгалтера? Ищу для сына, он окончил техникум, но опыта работы по специальности нет, — интересовался мужчина. Этот вопрос он сегодня задал, кажется, почти всем нанимателям на общегородской ярмарке вакансий в Минске.

Его сын прошлым летом окончил техникум, с тех пор не может найти работу по специальности.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Получается замкнутый круг. Наниматели сразу же отказывают, когда узнают, что сын без опыта работы и без высшего образования. А откуда у него появится опыт, если его никто не берет на работу? Он готов идти на 280−300 рублей, главное, чтоб наработать опыт. С июля прошлого года не можем найти ему работу, — рассказывает мужчина. Чтобы не сидеть совсем без работы, его сын временно устроился дворником в ЖЭС. «Но важно, чтоб эта работа не стала постоянной, а то затянет, по специальности тогда точно не устроится», — говорит мужчина.

В похожей ситуации находится юрист Виктория. Она по личным причинам ушла с предыдущей работы — первой в своей трудовой жизни. Но найти новую пока не получается, наниматели отказывают из-за недостатка опыта. «Я готова идти юристом на любое предприятие. Зарплату хотелось бы в районе 500−600 рублей, — говорит девушка. — Но сейчас уже готова сменить сферу деятельности, пойти даже официантом».



​Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

У столика «Элема» мужчины рассматривают вакансии: вахтеру с графиком работы сутки через трое готовы платить 400 рублей в месяц, продавцу-консультанту, уборщику производственных помещений — от 500 рублей, швеям — от 800 рублей, конструктору одежды — от 750 рублей, художнику-модельеру — от 1000 рублей. По словам представителя предприятия, хоть людей на ярмарке вакансий сегодня было меньше, чем обычно, но соискателей на собеседование записалось больше.

На Минский механический завод им. С.И. Вавилова ищут, к примеру, электросварщиков, слесарей-электромонтажников, фрезеровщиков (1000 рублей зарплата), шлифовщиков, грузчиков (800 рублей), кладовщиков (550 рублей). При этом на предприятии готовы предоставить соискателям бесплатное обучение, на время которого обещают платить зарплату за сделанные объемы работы и «стипендию» в районе 250 рублей.

Сегодня потенциальных работников сегодня искали около 80 нанимателей. Зарегистрировалось чуть больше, но не все доехали. Сегодня на Чкалова, 7 в здании бывшего Дворцы культуры и спорта железнодорожников было заметно меньше желающих найти работу, чем предыдущие годы. Работники стали активнее искать вакансии онлайн, отмечает заместитель председателя комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома Татьяна Кудевич.

По ее словам, на 1 апреля в Минске было 16,7 тысячи вакансий, из которых около 10 тысяч — для рабочих. В числе наиболее востребованных нанимателями рабочих кадров значатся арматурщики, плотники-бетонщики, водители автомобилей, каменщики, монтажники, маляры, контролеры-кассиры, повара, уборщики помещений. При этом в среднем по рынку на одного соискателя приходится около 12 вакансий.

— В январе-феврале этого года отмечался рост занятости в экономике, повышение спроса нанимателей на кадры, сокращение масштабов вынужденной неполной занятости и высвобождения работников, — отмечает представитель комитета по труду, занятости и соцзащите.



​Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Так, в режиме неполного рабочего в январе-феврале трудилось 3,4 тысячи человек (в 2,2 раза меньше, чем за аналогичный период 2018 года). А с целодневными простоями работали 18,4 тысячи человек. Этот показатель на 15,8% больше, чем в январе-феврале 2018-го.

— В этом году на рынке труда Беларуси сохраняются те же тенденции, которые были последние 2 года, — отмечает первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович, который был на ярмарке вакансий в Минске. — Ситуация достаточно стабильная, растет количество вакансий, сокращается количество безработных. Сегодня 77 тысяч вакансий заявлено в банке вакансий. В службах занятости зарегистрировано около 15 тысяч безработных. Больше 60% — по рабочим специальностям. Сегодня востребованы водители, строительные специальности, средний медперсонал, сельскохозяйственные специальности.

Представитель Минтруда напомнил, что к примеру, для того чтобы поддержать зарплаты работников строительной сферы, чтобы в том числе предотвратить отъезд строителей за рубеж на какие-то временные работы, президент подписал директиву № 8 «О приоритетных направлениях развития строительной отрасли».

— А на ярмарка вакансий человек может воспользоваться программой переобучения, получить новую специальность. Мы рассказываем о возможности принять участие во временных оплачиваемых общественных работах. Чтобы человек имел возможность реализовать себя разными способами, не только на постоянную работу, — резюмировал Андрей Лобович.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY