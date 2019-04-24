Слуцкий РОЧС посетил предприятия города и района для оценки готовности к пожароопасному периоду

Источник материала: Слуцк Город





Установившаяся летняя погода в середине весны усложнила и без того тяжелую оперативную обстановку. Страшные пожары в экосистемах, причиняющие огромный материальный и экологический ущерб в эту горячую пору, участились на территории нашей страны.

Справиться с разбушевавшейся стихией в одиночку подразделениям МЧС нелегко, и в это тяжелое время на помощь приходят лесхозы, сельскохозяйственные предприятия и многие другие организации, чтобы совместными усилиями в кратчайшие сроки ликвидировать пожар и минимизировать причиненный ущерб.

Для того, чтобы организации и предприятия были в любой момент готовы прийти на помощь спасателям, или самостоятельно справиться с огнем в случае такой необходимости, работники Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям 24 апреля совместно с представителями управления сельского хозяйства и продовольствия Слуцкого районного исполнительного комитета посетили ОАО «Лучники», филиал ПСХ ОАО «Слуцкий мясокомбинат», ОАО «Весейский покров» и ОАО «Сороги-Агро» для оценки готовности данных предприятий к пожароопасному периоду.

Спасатели обращали внимание на наличие необходимой документации по закреплению ответственных лиц за пожароопасными участками и организацию работы объездчиков, исправность техники и оборудования, привлекаемого к ликвидации пожаров, проведение работ по опашке скирд и складов грубых кормов. При наличии недостатков по данным направлениям на месте оговаривались формы, методы и сроки их устранения.





















Слуцкий РОЧС