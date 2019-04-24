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На центральном перекрёстке Слуцка снова изменился режим работы светофоров

25.04.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

На центральном перекрёстке Слуцка снова изменился режим работы светофоров

На перекрёстке улиц Ленина, М. Богдановича и Копыльская со вчерашнего дня снова перепрограммировали светофорный объект. Об этом сайту SlutskGorod сообщил начальник ОГАИ Слуцкого РОВД Александр Станкевич.

На протяжении двух недель в утреннее время зелёный свет для автомобилей, движущихся со стороны Молодёжного центра, загорался на несколько секунд раньше.

Теперь разрешающий сигнал с 7:00 до 9:00 даётся одновременно, но автомобилям со стороны Молодёжного центра горит на несколько секунд дольше. Таким образом, машины со стороны рынка останавливаются и пропускают поворачивающих налево на улицу М. Богдановича.

— Мы проанализировали, что в утренние часы со стороны Молодёжного центра собирается большая пробка для поворота налево, — объяснял в предыдущей публикации начальник ГАИ. — В вечерний час пик затор образуется равномерно со всех сторон перекрёстка, поэтому, за исключением промежутка времени с 7 до 9 утра, светофор будет работать в обычном режиме.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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На перекрёстке улиц Ленина, М. Богдановича и Копыльская со вчерашнего дня снова перепрограммировали светофорный объект. Об этом сайту SlutskGorod сообщил начальник...
 
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