На центральном перекрёстке Слуцка снова изменился режим работы светофоров

Источник материала: Слуцк Город





На перекрёстке улиц Ленина, М. Богдановича и Копыльская со вчерашнего дня снова перепрограммировали светофорный объект. Об этом сайту SlutskGorod сообщил начальник ОГАИ Слуцкого РОВД Александр Станкевич.

На протяжении двух недель в утреннее время зелёный свет для автомобилей, движущихся со стороны Молодёжного центра, загорался на несколько секунд раньше.

Теперь разрешающий сигнал с 7:00 до 9:00 даётся одновременно, но автомобилям со стороны Молодёжного центра горит на несколько секунд дольше. Таким образом, машины со стороны рынка останавливаются и пропускают поворачивающих налево на улицу М. Богдановича.

— Мы проанализировали, что в утренние часы со стороны Молодёжного центра собирается большая пробка для поворота налево, — объяснял в предыдущей публикации начальник ГАИ. — В вечерний час пик затор образуется равномерно со всех сторон перекрёстка, поэтому, за исключением промежутка времени с 7 до 9 утра, светофор будет работать в обычном режиме.



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