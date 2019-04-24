Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля, местами - плюс 3-6. Днем будет 21-27 градусов тепла.
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До 27 градусов тепла прогнозируется синоптиками в Беларуси 26 апреля
25.04.2019 20:45 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля, местами - плюс 3-6. Днем будет 21-27 градусов тепла.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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