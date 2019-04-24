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В Могилеве повесилась 14-летняя лицеистка
Источник материала: Партизан
24 апреля в Могилеве покончила жизнь самоубийством учащаяся лицея №3, сообщает
По предварительной информации, трагедия произошла дома у старшеклассницы.
Сегодня в лицее прошло общее собрание учащихся по этому поводу. Директор лицея Константин Григорович отказался комментировать журналистам это происшествие: "Идёт следствие, человека ещё не похоронили".
Следственный комитет завёл уголовное дело за доведение до самоубийства.
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24 апреля в Могилеве покончила жизнь самоубийством учащаяся лицея №3, сообщает mogilev.online.
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