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Дзяды ждет судьба Чернобыльского шляха?

25.04.2019 20:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Блогер Эдуард Пальчис, автор проекта "1863x", считает, что осенью на Дзяды может повториться та же ситуация, что и сейчас с Чернобыльским шляхом.



Напомним, организаторы официально отозвали заявку на проведение "Чернобыльского шляха-2019". Впервые за 30 лет существования акции она может пройти в несанкционированном формате. Оргкомитет нынешней акции получил разрешение от городских властей, но отказался от проведения Чернобыльского шляха. У организаторов потребовали заплатить 5737 рублей за услуги милиции. По их словам, это антиконституционное требование, поэтому платить они отказались.


"Итак, "Чернобыльский шлях" — Rest in Peace. Я все понимаю, формат потихоньку изживал себя, но вроде столько структур, экологических организаций и НГО развелось повсюду, а пары тысяч рублей на оплату услуг МВД найти не смогли (вместе с орг.комитетом оппозиции). Возможно, с такой же проблемой столкнётся осенью и КХП-БНФ на "Дзяды", — прокомментировал Пальчис в Фейсбуке.


 
 
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Блогер Эдуард Пальчис, автор проекта "1863x", считает, что осенью на Дзяды может повториться та же ситуация, что и сейчас с Чернобыльским шляхом.
 
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