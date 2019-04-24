Дзяды ждет судьба Чернобыльского шляха?









Впервые за 30 лет существования акции она может пройти в несанкционированном формате . Оргкомитет нынешней акции получил разрешение от городских властей, но отказался от проведения Чернобыльского шляха. У организаторов потребовали заплатить 5737 рублей за услуги милиции. По их словам, это антиконституционное требование, поэтому платить они отказались. Напомним, организаторы официально отозвали заявку на проведение "Чернобыльского шляха-2019".. Оргкомитет нынешней акции получил разрешение от городских властей, но отказался от проведения Чернобыльского шляха. У организаторов потребовали заплатить 5737 рублей за услуги милиции. По их словам, это антиконституционное требование, поэтому платить они отказались.









"Итак, "Чернобыльский шлях" — Rest in Peace. Я все понимаю, формат потихоньку изживал себя, но вроде столько структур, экологических организаций и НГО развелось повсюду, а пары тысяч рублей на оплату услуг МВД найти не смогли (вместе с орг.комитетом оппозиции). Возможно, с такой же проблемой столкнётся осенью и КХП-БНФ на "Дзяды", — прокомментировал Пальчис в Фейсбуке.



