Лукашенко подарил Си Цзиньпину корзину с белорусскими продуктами

Как сообщает пресс-служба белорусского руководителя, после церемонии подписания двусторонних документов Си Цзиньпин показал гостю макеты футбольного стадиона и бассейна, которые китайская сторона планирует подарить Беларуси.





Также руководители государств обменялись подарками. Си Цзиньпин подарил Александру Лукашенко вазу из синего и белого фарфора.









В ответ белорусский руководитель подарил несколько книжных изданий. Это были белорусские пословицы и поговорки, переведенные на китайский язык, а также четыре книги китайских поэтов в белорусских переводах. Кроме того Лукашенко привёз в подарок картину, на которой изображено место в деревне, где Си Цзиньпин прожил несколько лет и где, по его словам, во многом прошло его становление.





Сообщается также, что по традиции Лукашенко подарил китайскому коллеге корзину с белорусскими продуктами.