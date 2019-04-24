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Лукашенко подарил Си Цзиньпину корзину с белорусскими продуктами

25.04.2019 20:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александру Лукашенко показали макет бассейна, который планируется построить на месте типографии "Красная Звезда" в Минске. Это произошло во время рабочего визита Лукашенко в Китай и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.
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Как сообщает пресс-служба белорусского руководителя, после церемонии подписания двусторонних документов Си Цзиньпин показал гостю макеты футбольного стадиона и бассейна, которые китайская сторона планирует подарить Беларуси.

Также руководители государств обменялись подарками. Си Цзиньпин подарил Александру Лукашенко вазу из синего и белого фарфора.


В ответ белорусский руководитель подарил несколько книжных изданий. Это были белорусские пословицы и поговорки, переведенные на китайский язык, а также четыре книги китайских поэтов в белорусских переводах. Кроме того Лукашенко привёз в подарок картину, на которой изображено место в деревне, где Си Цзиньпин прожил несколько лет и где, по его словам, во многом прошло его становление.

Сообщается также, что по традиции Лукашенко подарил китайскому коллеге корзину с белорусскими продуктами.

 
Теги: Минск
 
 
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Александру Лукашенко показали макет бассейна, который планируется построить на месте типографии "Красная Звезда" в Минске. Это произошло во время рабочего визита...
 
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